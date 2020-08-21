Pós-graduação é grande aliada dos profissionais em tempos de crise

Campus da UVV, em Boa Vista: opções de cursos de pós-graduação para quem planeja dar um "up" na carreira Crédito: Divulgação/UVV

As constantes mudanças no mundo do trabalho já era uma realidade que os profissionais precisavam lidar no dia a dia. No entanto, com a pandemia do novo coronavírus, o mercado vai se tornando ainda mais exigente por formações cada vez mais específicas. Neste cenário complexo, para se manter atualizado, o investimento em uma pós-graduação se torna um grande aliado.

"A graduação, no passado, era tudo na vida de uma pessoa. A graduação forma o caráter do profissional, vai formar o DNA dele. Um curso bem feito é como o alicerce da profissão. Agora, o profissional precisa de uma formação adicional porque o mercado de trabalho é muito dinâmico", explica o diretor-executivo da Universidade Vila Velha (UVV), José Antonio Bof Buffon.

Ainda segundo Buffon, há quatro perfis bem definidos que buscam pela pós-graduação. O primeiro é aquele profissional que acabou de se formar e quer viver as técnicas e as abordagens na área dele. Como o curso conta com estudantes de diferentes empresas, a convivência contribui para a formação de uma rede de contatos, chamada de networking.

Já o segundo perfil, aponta o diretor da UVV, é aquele profissional mais maduro que já vislumbra a possibilidade de se aposentar. "É a pessoa que passou a carreira no chão de fábrica, mas gosta da parte de gestão, ou quer abrir uma empresa de consultoria, ou, ainda, está buscando um reposicionamento de carreira como autônomo que demanda uma formação adicional a toda a experiência e conhecimento que já tem", observa.

Profissionais de média gestão, como gerentes, coordenadores e encarregados, compõem o terceiro perfil. "São aqueles que querem se gabaritar para ascender a postos gerenciais maiores ou estão de olho em um possível enxugamento. Fazem uma leitura interna da empresa e querem se colocar como uma pessoa estratégica, e não querem ser descartados nesse processo de corte", ressalta Buffon.

Diretor-executivo da UVV, José Antonio Bof Buffon revela os perfis dos profissionais que buscam nova qualificação Crédito: Divulgação/UVV

O quarto e último perfil é formado por aqueles que estão no topo da pirâmide das empresas. Para o diretor-executivo, são pessoas que buscam uma pós-graduação para cuidar do posicionamento da marca a longo prazo ou, então, para lidar com as situações de mudança no modelo de negócio.

TEMPOS DE CRISE

Para Buffon, com a crise do novo coronavírus, todas as áreas de atuação vão precisar ser revistas. "Tudo que tiver segurança, controle, previsão e planejamento ganha porque é preciso estar preparado cada vez mais. Ninguém garante que daqui a três anos não tenha outra onda dessa. O mundo vai ter que se preparar, e as empresas também", frisa o especialista.