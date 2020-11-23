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Plano de saúde do ES amplia teleconsultas para todas as especialidades

Em um período de seis meses, foram mais de 15 mil atendimentos na modalidade a distância realizados pela Unimed Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2020 às 16:53

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 16:53

Teleconsulta na Unimed Vitória
A consulta on-line é feita por meio de videochamada. Assim, o paciente tem mais segurança e comodidade, especialmente em tempos de proliferação do coronavírus Crédito: Unimed Vitória/Divulgação
A Unimed Vitória ampliou seu serviço de teleconsulta, que foi implantada logo depois do começo da pandemia no Brasil. No início, o serviço tinha foco em quadros gripais, casos crônicos e problemas de saúde de baixa complexidade. A partir deste mês, médicos de todas as especialidades já podem atender na modalidade a distância.
A tecnologia, que já era uma aliada, tornou-se fundamental. A Saúde precisou se adequar rapidamente às exigências do novo momento que estamos vivendo, usando todos os recursos que estivessem a seu alcance. A pandemia fez com que a telemedicina fosse adotada de modo a garantir atendimento remoto com eficiência. Um passo importante na evolução da Medicina, porém sem abrir mão do atendimento presencial e da humanização nos serviços prestados, destaca o diretor-presidente da Unimed Vitória, Fernando Ronchi.
A consulta on-line é feita por meio de videochamada. Assim, o paciente tem mais segurança e comodidade, especialmente em tempos de proliferação do coronavírus. É importante destacar que os atendimentos on-line são uma das frentes de combate ao novo vírus e estão autorizados pelo Ministério da Saúde e pelo Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES).

COMO CONSULTAR

Para solicitar uma teleconsulta com clínico geral e pediatra, é preciso ligar para 0800 026 0080, das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira. Neste caso, não há agendamento prévio e quem faz o atendimento são médicos generalistas e pediatras do Centro de Especialidades da Unimed Vitória (Ceuv). Ao entrar em contato com o 0800, o cliente passa por triagem, casos emergenciais são orientados ao atendimento presencial em pronto-socorro. Em casos mais simples, a pessoa é habilitada para a teleconsulta. Então, é preciso aguardar a liberação para que seja direcionado ao médico que vai atendê-lo.
Já com os especialistas, o atendimento deverá ser marcado diretamente no telefone do consultório, assim como é feito no presencial. É importante se certificar de que o médico aderiu à teleconsulta. No caso dos clientes do Personal, é preciso seguir o padrão do plano, ligando para a Central (27) 3434-2700.
Depois desses procedimentos, o cliente Unimed Vitória recebe um link por SMS ou e-mail para ser atendido pelo médico por chamada de vídeo. Se precisar fazer algum exame ou necessitar da prescrição de remédios, o médico fará isso enviando o pedido por meio digital.
Do dia 15 de abril até o dia 15 de outubro, foram registrados 15.809 atendimentos, sendo 13.989 de clínica médica, 1.083 de pediatria, 166 de ginecologia e obstetrícia e 270 de anestesiologia. O índice de resolutividade por meio desses atendimentos on-line é superior a 80%, e a satisfação dos clientes está em 96%. Desenvolvemos essa plataforma segura e inovadora, que permitirá ao paciente ter seu atendimento com maior comodidade, sem deslocamentos e aglomerações. Trata-se de mais um diferencial competitivo da Unimed Vitória, assinala o diretor de Mercado da cooperativa, Gustavo Peixoto.

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