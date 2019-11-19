Vale Encantado tem potencial de crescimento em Vila Velha

Crédito: Divulgação/CBL

Se você está planejando comprar um empreendimento , é importante verificar a infraestrutura da área. Vale analisar as principais vias de acesso, traçar os trajetos para a escola dos filhos e para o trabalho, além de observar o comércio e os serviços locais. Com ampla capacidade de expansão do setor imobiliário, a cidade de Vila Velha possui algumas áreas, consideradas vetores, que podem ficar bastante valorizadas nos próximos anos. É o caso do bairro Vale Encantado, em Vila Velha.

Moradora dessa região há 25 anos, a comerciante Miliane Valentim tomou coragem para abrir duas lojas de roupas, em 2014, ao observar o desenvolvimento do bairro. Vejo que o comércio cresceu muito nos últimos 10 anos e, por isso, resolvi apostar nesse seguimento. Não me arrependo, destaca. Ela relembra os progressos no local, desde que chegou de Minas Gerais. Quando comecei a morar aqui, aos 9 anos, as ruas não eram asfaltadas. Hoje, o bairro está bastante desenvolvido. Nem os períodos de chuva não atrapalham no dia a dia, pois as ruas não ficam alagadas. É uma raridade em Vila Velha, destaca.

A comerciante Miliane Valentim é moradora da região do Vale Encantado há 25 anos Crédito: Divulgação/CBL

LAGUNA PARK

O bairro Vale Encantado é uma região em crescimento, que se modernizou muito nos últimos anos, e possui o comércio vivo. Para quem deseja investir , a boa notícia é que os imóveis podem ficar bastante valorizados nos próximos anos. Na fase de finalização da obra, os empreendimentos podem ficar até 30% mais valorizados, ressalta Marcos Machado, diretor comercial da CBL.

A área possui infraestrutura completa , que impede alagamentos e minimiza o efeito do excesso de água durante chuvas. Para evitar a impermeabilização do solo, o loteamento utiliza o piso intertravado , que é um tipo de pavimento em que o revestimento é formado por blocos de concreto com intertravamento por areia de selagem.

QUALIDADE DE VIDA

Considerados tendência no setor de construção, os loteamentos influenciam na criação de bairros organizados que influenciam na qualidade de vida dos moradores. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), revelados em agosto deste ano, indicam que 49,25% da população do Espírito Santo está na Grande Vitória. Considerada uma das cidades mais populosas do Estado, a cidade de Vila Velha cresceu 19,4%, com 493,8 mil habitantes. Vitória aparece abaixo no ranking, ao apresentar crescimento populacional de 13,1%, com 362 mil habitantes.

"Vila Velha tem grande potencial de crescimento com áreas livres, prontas para serem para serem exploradas. Com a inauguração da Rodovia Leste-Oeste, essa região deve ter uma dinâmica muito intensa de transformação nos próximos anos. Afinal, a localidade receberá o tráfego intenso de carros, facilitando o desenvolvimento imobiliário, comercial e empresarial. O novo eixo de mobilidade permitirá que, em 2023, cerca de 65 mil veículos passem por lá diariamente, impactando a criação de novos comércios e de diversas instalações logísticas", destaca Alexandre Schubert, diretor da área de urbanismo da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi-ES).

Crédito: Divulgação/CBL

VALE ENCANTADO

Inaugurado em meados da década de 60, o bairro Vale Encantado possui 10.047 moradores em 3.272 domicílios, 5.103 mulheres e 4.944 homens, de acordo com o último Censo Demográfico do IBGE (2010). A localização faz divisa com os bairros Rio Marinho, Santa Clara, Jardim do Vale, Polo Empresarial Novo México e Araçás, da Região II, de Grande Ibes. Segundo a Prefeitura de Vila Velha, o Vale Encantado tem 143 imóveis lançados no cadastro imobiliário com uso comercial.

O bairro possui atualmente três unidades municipais de educação: Unidade Municipal de Educação Infantil (UMEI) Professora Euphelia Moreira (Paraíso Infantil) e as Unidades Municipais de Ensino Fundamental (UMEFs) Emília do Espírito Santo Carneiro e Joffre Fraga. Também conta com a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Benício Gonçalves, além de uma unidade privada de ensino no bairro.

Os moradores podem desfrutar de uma unidade básica de saúde e da Praça Álvaro Rocha, também conhecida do Praça Cristalina, que possui academia popular, quadra poliesportiva e parque infantil. Situada no bairro, a Lagoa Encantada abriga espécies da fauna aquática e outros animais e vegetais. Em área de drenagem do rio Aribiri, a lagoa possui a extensão protegida de 1.194.804,85 m², que inclui o entorno dela.

7 VANTAGENS DOS LOTEAMENTOS

1. Ajudam a criar bairros com ordenamento urbano

2. Atendem às necessidades estruturais de saneamento e pavimentação para os futuros moradores

3. Fomentam o comércio local e a economia da cidade, gerando empregos durante a execução e após a entrega

4. O entorno fica valorizado por causa do aumento no fluxo de pessoas

5. Os loteamentos melhoram a qualidade de vida dos moradores

6. Oferecem itens de infraestrutura aos moradores

7. Deixam a região mais segura e organizada

Crédito: Divulgação/CBL

SAIBA MAIS - LAGUNA PARK

- Os lotes possuem metragem a partir de 250m²

- O espaço conta com infraestrutura completa: água, luz, tratamento de esgoto e pavimentação

- O financiamento é feito diretamente com a CBL e sem comprovação de renda

- O Laguna Park possui excelente localização: ao lado da Leste Oeste e na entrada do bairro Vale Encantado

- É possível se deslocar em 10 minutos de carro até a praia