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Loteamentos ajudam a valorizar áreas no Espírito Santo

As localidades de Vila Velha, Serra, Linhares, Aracruz e Viana se destacam no panorama de expansão dos lotes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2019 às 19:43

Publicado em 26 de Dezembro de 2019 às 19:43

Quando o assunto é a compra de lotes, a análise da localidade não pode ficar de fora da decisão. Especialistas indicam que é importante ficar de olho na chance de valorização do loteamento, que está intimamente ligada à proximidade a áreas centrais, com a garantia de retorno do investimento. No Espírito Santo, diversos loteamentos ajudaram a valorizar bairros em locais como Vila VelhaSerraLinharesAracruz e Viana.
Com diversos condomínios prontos e em andamento, essas regiões se destacam nesse cenário, e têm a perspectiva de abrigarem novos loteamentos em breve. Em Vila Velha, a Companhia Brasileira de Loteamentos (CBL) apresenta o Laguna Park, em fase de construção, que fica ao lado da rodovia Leste-Oeste e na entrada do bairro Vale Encantado.
Laguna Park, em fase de construção, fica ao lado da rodovia Leste-Oeste e na entrada do bairro Vale Encantado. Crédito: CBL/divulgação
Em Viana, a loteadora também possui o Bella Viana Park, no bairro Marcílio de Noronha, ao lado da BR 101. Com potencial de desenvolvimento urbano no litoral Norte, os loteamentos Villa MariaLagoa Park I e Lagoa Park II, em Linhares, também estão situados perto da BR 101. Em Aracruz, a CBL tem seis loteamentos, entre eles Riviera Park e o Enseada Vile, que ficam perto da praia, em Santa Cruz
O Bella Viana Park, no bairro Marcílio de Noronha, fica ao lado da BR 101. Crédito: CBL/divulgação

PERSPECTIVA

Renato Ferreira, gerente de vendas da loteadora CBL, indica que as pessoas devem observar a tendência de valorização antes de comprar um lote.
"É importante entender o contexto da localização e das áreas vizinhas, se têm a perspectiva de receberem projetos de serviços e futuros projetos imobiliários. Além disso, é fundamental ver se estão localizadas perto de rodovias, shoppings, indústrias, hospitais, instituições de ensino, que são grandes âncoras de desenvolvimento das áreas"
Renato Ferreira - Gerente de vendas da loteadora CBL
Segundo ele, essa pesquisa pode desencadear mais segurança para os compradores. "É essencial verificar se o loteamento é planejado, entregue com infraestrutura completa, incluindo redes de água, esgoto, elétrica, sistema de drenagem e pavimentação. Esse tipo de projeto é voltado para a valorização da qualidade de vida dos moradores, pedestres e visitantes. Alguns bairros, inclusive, são entregues com áreas de lazer", indica Renato.
A mobilidade não fica de fora do contexto, já que os acessos ao bairro são bem estruturados, com a largura das ruas calculada e a posição do lote avaliada com cautela. Ao fechar o negócio, os compradores devem ver se a documentação da empresa está em dia, se os lotes possuem escritura e matrícula em cartório, acrescenta o gerente de vendas Renato Ferreira.

PREFERÊNCIA

Ao acreditar na rentabilidade dos loteamentos, o empresário Joval Rodrigues Araújo, 47 anos, apostou na compra de diversos lotes em Aracruz. Já tive aplicação, mas hoje invisto na construção. Dá mais retorno. Construí 20 casas e, posteriormente, resolvi vendê-las. Gosto de comprar lotes em fase de lançamento. Afinal de contas, quando começa a etapa de construção, o preço do imóvel sobe e, aos poucos, o bairro começa a ser valorizado, relata.
Joval adquiriu um lote no Sollar Bitti, em Aracruz, para morar. Resolvi comprá-lo desde que o loteamento foi lançado, por R$ 70 mil. Atualmente, o lote custa cerca de R$ 140 mil. Construí uma casa, e o imóvel já vale R$ 800 mil. Nesse período, vi muitas mudanças positivas no bairro. Hoje, é uma área bastante nobre. Não me arrependo da escolha, acrescenta.
Solar Bitti, em Aracruz, se tornou um bairro valorizado Crédito: CBL/divulgação
Hoje, os lotes são considerados investimentos seguros e nunca perdem o valor. Inicialmente, é perceptível que há crescimento da cidade onde eles estão instalados. O primeiro ciclo é marcado com a entrega das obras. Em seguida, vem a etapa das construções. E, quando as pessoas estão morando nas casas, inicia outra fase, de valorização", aponta Marcos Batista, diretor comercial da CBL.

VALORIZAÇÃO

Para Rosângela Acerbi, especialista em lotes e corretora de vendas da CBL, se o bairro for planejado, as chances de valorização são maiores. Quando o loteamento é entregue com urbanização, infraestrutura completa, ciclovias e áreas de lazer, incluindo praças e academias de ginástica, a área tem grande potencial de crescimento, destaca.
A especialista aponta que a compra de lotes geralmente é uma boa decisão, se for feita de forma cuidadosa, analisando a capacidade de valorização da área. As pessoas costumam lucrar ao fazerem essa escolha. Na hora de negociar com a loteadora, é interessante que as pessoas apostem em uma compra com prazo menor de pagamento, de preferência sem juros. Em 36 meses, por exemplo, pode sair mais barato. Depois que o loteamento está pronto, a valorização é bem maior, acrescenta Rosângela

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