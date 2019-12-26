Loteamentos ajudam a valorizar áreas no Espírito Santo

Quando o assunto é a compra de lotes, a análise da localidade não pode ficar de fora da decisão. Especialistas indicam que é importante ficar de olho na chance de valorização do loteamento, que está intimamente ligada à proximidade a áreas centrais, com a garantia de retorno do investimento. No Espírito Santo, diversos loteamentos ajudaram a valorizar bairros em locais como Vila Velha, Serra, Linhares, Aracruz e Viana.
Com diversos condomínios prontos e em andamento, essas regiões se destacam nesse cenário, e têm a perspectiva de abrigarem novos loteamentos em breve. Em Vila Velha, a Companhia Brasileira de Loteamentos (CBL) apresenta o Laguna Park, em fase de construção, que fica ao lado da rodovia Leste-Oeste e na entrada do bairro Vale Encantado.
Em Viana, a loteadora também possui o Bella Viana Park, no bairro Marcílio de Noronha, ao lado da BR 101. Com potencial de desenvolvimento urbano no litoral Norte, os loteamentos Villa Maria, Lagoa Park I e Lagoa Park II, em Linhares, também estão situados perto da BR 101. Em Aracruz, a CBL tem seis loteamentos, entre eles Riviera Park e o Enseada Vile, que ficam perto da praia, em Santa Cruz
PERSPECTIVA
Renato Ferreira, gerente de vendas da loteadora CBL, indica que as pessoas devem observar a tendência de valorização antes de comprar um lote.
"É importante entender o contexto da localização e das áreas vizinhas, se têm a perspectiva de receberem projetos de serviços e futuros projetos imobiliários. Além disso, é fundamental ver se estão localizadas perto de rodovias, shoppings, indústrias, hospitais, instituições de ensino, que são grandes âncoras de desenvolvimento das áreas"
Segundo ele, essa pesquisa pode desencadear mais segurança para os compradores. "É essencial verificar se o loteamento é planejado, entregue com infraestrutura completa, incluindo redes de água, esgoto, elétrica, sistema de drenagem e pavimentação. Esse tipo de projeto é voltado para a valorização da qualidade de vida dos moradores, pedestres e visitantes. Alguns bairros, inclusive, são entregues com áreas de lazer", indica Renato.
A mobilidade não fica de fora do contexto, já que os acessos ao bairro são bem estruturados, com a largura das ruas calculada e a posição do lote avaliada com cautela. Ao fechar o negócio, os compradores devem ver se a documentação da empresa está em dia, se os lotes possuem escritura e matrícula em cartório, acrescenta o gerente de vendas Renato Ferreira.
PREFERÊNCIA
Ao acreditar na rentabilidade dos loteamentos, o empresário Joval Rodrigues Araújo, 47 anos, apostou na compra de diversos lotes em Aracruz. Já tive aplicação, mas hoje invisto na construção. Dá mais retorno. Construí 20 casas e, posteriormente, resolvi vendê-las. Gosto de comprar lotes em fase de lançamento. Afinal de contas, quando começa a etapa de construção, o preço do imóvel sobe e, aos poucos, o bairro começa a ser valorizado, relata.
Joval adquiriu um lote no Sollar Bitti, em Aracruz, para morar. Resolvi comprá-lo desde que o loteamento foi lançado, por R$ 70 mil. Atualmente, o lote custa cerca de R$ 140 mil. Construí uma casa, e o imóvel já vale R$ 800 mil. Nesse período, vi muitas mudanças positivas no bairro. Hoje, é uma área bastante nobre. Não me arrependo da escolha, acrescenta.
Hoje, os lotes são considerados investimentos seguros e nunca perdem o valor. Inicialmente, é perceptível que há crescimento da cidade onde eles estão instalados. O primeiro ciclo é marcado com a entrega das obras. Em seguida, vem a etapa das construções. E, quando as pessoas estão morando nas casas, inicia outra fase, de valorização", aponta Marcos Batista, diretor comercial da CBL.
VALORIZAÇÃO
Para Rosângela Acerbi, especialista em lotes e corretora de vendas da CBL, se o bairro for planejado, as chances de valorização são maiores. Quando o loteamento é entregue com urbanização, infraestrutura completa, ciclovias e áreas de lazer, incluindo praças e academias de ginástica, a área tem grande potencial de crescimento, destaca.
A especialista aponta que a compra de lotes geralmente é uma boa decisão, se for feita de forma cuidadosa, analisando a capacidade de valorização da área. As pessoas costumam lucrar ao fazerem essa escolha. Na hora de negociar com a loteadora, é interessante que as pessoas apostem em uma compra com prazo menor de pagamento, de preferência sem juros. Em 36 meses, por exemplo, pode sair mais barato. Depois que o loteamento está pronto, a valorização é bem maior, acrescenta Rosângela