Investir em lotes é seguro e traz mais rentabilidade

Foi durante o trabalho em um cartório de registro de imóveis que o advogado Yuri Ferraz, de 28 anos, teve curiosidade e se interessou por investir no segmento. Há cerca de dois anos, ele comprou o primeiro lote e, em três meses, viu o bem valorizar 6%. Decidiu construir na área, de 250m², no Loteamento Flora Park, empreendimento em Nova Venécia, Noroeste do Espírito Santo, e vendeu o imóvel. Assim, surgiu sua nova profissão: empresário do ramo de construção e incorporação imobiliária. Desde então, adquire áreas, constrói e revende.
Com isso, agrego valor ao terreno. Recentemente, adquiri quatro lotes em um loteamento, vou construir 16 casas geminadas e vender. Os ganhos variam de 25% a 32%. Lote é um excelente investimento, traz segurança e rentabilidade, conta o empresário.
Com a queda recente da taxa básica de juros da economia, a Selic, de 5,5% para 5% ao ano, atingindo o menor patamar histórico, essa realidade torna-se ainda mais clara. Em tempos de taxa nos dois dígitos, alcançava-se rentabilidade mais alta com investimentos de renda fixa, com poupança, fundos DI e títulos do Tesouro Selic. Hoje, é preciso diversificar. E uma das alternativas que ganha força nesse cenário é o mercado imobiliário, considerando que contratar financiamentos está mais barato e trata-se de um ativo que, se bem escolhido, só tende a valorizar.
É o que explica o diretor da área de urbanismo da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi-ES), Alexandre Schubert. A tendência é de ativos imóveis valorizarem muito mais ainda que os ativos bancários. É um momento importante para se avaliar as oportunidades de investimento, afirma.
Ele afirma que os loteamentos se destacam nesse contexto. Os lotes, cada dia mais, tendem a valorizar, principalmente pela falta de espaço para as cidades crescerem. Quando você adquire um imóvel construído, ele tem um teto de valorização. Já os lotes têm um potencial de crescimento maior. Quando começam as construções, o entorno também tem uma renovação de comércio, os serviços melhoram. Os loteamentos trazem uma nova dinâmica econômica e social, irradiando valorização no entorno, ressalta.
Para fazer um bom negócio
O gerente de vendas da loteadora CBL, Renato Ferreira, destaca que lotes são uma das formas mais seguras de investimento. O dinheiro fica investido em algo concreto, de sua propriedade, com documentação e escritura. Tal investimento não oscila pela cotação do dólar ou pelos juros do mercado. Com um investimento em um bairro planejado, o lote adquire maiores chances de valorização. Também demanda um baixo custo de manutenção. Além disso, eliminam-se taxas de condomínio e cotas extras, observa.
Para saber se está fazendo um bom negócio, ele recomenda que se escolha um lote em uma região que tenha potencial de valorização, próximo a vias de acesso e de bairros já consolidados. É preciso que tenha infraestrutura, com rede de água, rede de esgoto, rede elétrica e pavimentação, e que seja um lote documentado.
Quando se compra um lote que está em obras, é importante escolher uma empresa com credibilidade e histórico de construção para reduzir possíveis problemas de atraso de entrega e problemas construtivos. A escolha da posição do lote também é importante, normalmente, os de esquina e avenidas principais são mais valorizados para comércio, orienta.
Renato Ferreira também destaca que um loteamento planejado é responsável por desenvolver as cidades e eleva o nível da qualidade dos terrenos na região, atraindo novos investimentos. Um exemplo é o empreendimento Laguna Park, lançamento da CBL no bairro Vale Encantado, em Vila Velha.
Localizado a três minutos da Rodovia do Sol, a seis minutos de um shopping e a nove minutos da Praia de Itaparica, o Laguna Park tem áreas a partir de 250m², com infraestrutura completa de água, luz, tratamento de esgoto e pavimentação.
Um loteamento planejado eleva o nível da qualidade dos terrenos na região. E a chegada de grandes empreendimentos, como o Laguna Park, atrai novos investidores que confiam no crescimento da região, conclui o gerente de vendas da Lotes CBL.
Atualmente, a tecnologia é aliada de quem deseja investir no segmento em qualquer região do Estado. Hoje em dia, o cliente tem acesso a um acervo grande de mídia em fotos, vídeos, incluindo em 360°, perspectivas, realidade aumentada e outras tecnologias que facilitam conhecer o empreendimento mesmo a distância. O marketing e a tecnologia andam juntos para que os compradores possam ter boas experiências na hora da compra, destaca Leandro Vicentini, especialista em marketing e inovação.
Saiba mais
Por que investir em lotes?
1 - Lotes são uma das formas mais seguras de investimento. O dinheiro fica investido em algo concreto, de sua propriedade, com documentação e escritura. Tal investimento não oscila pela cotação do dólar ou pelos juros do mercado.
2 - Com um investimento em um bairro planejado, o lote adquire maiores chances de valorização.
3 - O investimento em lotes demanda um baixo custo de manutenção. Além disso, eliminam-se taxas de condomínio e cotas extras.
4 - Lotes podem ser incorporados ao patrimônio do comprador, trazendo mais credibilidade junto aos bancos e instituições financeiras e favorecendo uma posterior obtenção de linhas de crédito, financiamento e demais serviços financeiros.
5 - Ao construir uma residência em um lote, é possível gerar valor agregado para a futura venda e comercialização do imóvel.
6 - É possível construir um ponto comercial em um lote e comercializá-lo futuramente, gerando renda extra.
Fonte: Renato Ferreira, gerente de vendas da Lotes CBL.
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