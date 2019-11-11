Investir em lotes é seguro e traz mais rentabilidade

Crédito: Divulgação/CBL

Foi durante o trabalho em um cartório de registro de imóveis que o advogado Yuri Ferraz, de 28 anos, teve curiosidade e se interessou por investir no segmento. Há cerca de dois anos, ele comprou o primeiro lote e, em três meses, viu o bem valorizar 6%. Decidiu construir na área, de 250m², no Loteamento Flora Park , empreendimento em Nova Venécia, Noroeste do Espírito Santo, e vendeu o imóvel. Assim, surgiu sua nova profissão: empresário do ramo de construção e incorporação imobiliária. Desde então, adquire áreas, constrói e revende.

Com isso, agrego valor ao terreno. Recentemente, adquiri quatro lotes em um loteamento, vou construir 16 casas geminadas e vender. Os ganhos variam de 25% a 32%. Lote é um excelente investimento , traz segurança e rentabilidade, conta o empresário.

Com a queda recente da taxa básica de juros da economia, a Selic, de 5,5% para 5% ao ano, atingindo o menor patamar histórico, essa realidade torna-se ainda mais clara. Em tempos de taxa nos dois dígitos, alcançava-se rentabilidade mais alta com investimentos de renda fixa, com poupança, fundos DI e títulos do Tesouro Selic. Hoje, é preciso diversificar. E uma das alternativas que ganha força nesse cenário é o mercado imobiliário, considerando que contratar financiamentos está mais barato e trata-se de um ativo que, se bem escolhido, só tende a valorizar.

É o que explica o diretor da área de urbanismo da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi-ES), Alexandre Schubert. A tendência é de ativos imóveis valorizarem muito mais ainda que os ativos bancários. É um momento importante para se avaliar as oportunidades de investimento, afirma.

Para fazer um bom negócio

Para saber se está fazendo um bom negócio, ele recomenda que se escolha um lote em uma região que tenha potencial de valorização , próximo a vias de acesso e de bairros já consolidados. É preciso que tenha infraestrutura, com rede de água, rede de esgoto, rede elétrica e pavimentação, e que seja um lote documentado.

Quando se compra um lote que está em obras, é importante escolher uma empresa com credibilidade e histórico de construção para reduzir possíveis problemas de atraso de entrega e problemas construtivos. A escolha da posição do lote também é importante, normalmente, os de esquina e avenidas principais são mais valorizados para comércio, orienta.

Renato Ferreira também destaca que um loteamento planejado é responsável por desenvolver as cidades e eleva o nível da qualidade dos terrenos na região, atraindo novos investimentos. Um exemplo é o empreendimento Laguna Park , lançamento da CBL no bairro Vale Encantado, em Vila Velha.

Yuri Ferraz, construtor que compra lotes da CBL. Crédito: Divulgação/CBL

Localizado a três minutos da Rodovia do Sol, a seis minutos de um shopping e a nove minutos da Praia de Itaparica, o Laguna Park tem áreas a partir de 250m², com infraestrutura completa de água, luz, tratamento de esgoto e pavimentação.

Um loteamento planejado eleva o nível da qualidade dos terrenos na região. E a chegada de grandes empreendimentos, como o Laguna Park , atrai novos investidores que confiam no crescimento da região, conclui o gerente de vendas da Lotes CBL.

Atualmente, a tecnologia é aliada de quem deseja investir no segmento em qualquer região do Estado. Hoje em dia, o cliente tem acesso a um acervo grande de mídia em fotos, vídeos, incluindo em 360°, perspectivas, realidade aumentada e outras tecnologias que facilitam conhecer o empreendimento mesmo a distância. O marketing e a tecnologia andam juntos para que os compradores possam ter boas experiências na hora da compra, destaca Leandro Vicentini, especialista em marketing e inovação.

Saiba mais

Por que investir em lotes?

1 - . O dinheiro fica investido em algo concreto, de sua propriedade, com documentação e escritura. Tal investimento não oscila pela cotação do dólar ou pelos juros do mercado. Lotes são uma das formas mais seguras de investimento . O dinheiro fica investido em algo concreto, de sua propriedade, com documentação e escritura. Tal investimento não oscila pela cotação do dólar ou pelos juros do mercado.

2 - Com um investimento em um bairro planejado, o Com um investimento em um bairro planejado, o lote adquire maiores chances de valorização

3 - O investimento em lotes demanda um baixo custo de manutenção. Além disso, eliminam-se taxas de condomínio e cotas extras.

4 - Lotes podem ser incorporados ao patrimônio do comprador, trazendo mais credibilidade junto aos bancos e instituições financeiras e favorecendo uma posterior obtenção de linhas de crédito, financiamento e demais serviços financeiros.

5 - Ao construir uma residência em um lote, é possível gerar valor agregado para a futura venda e comercialização do imóvel.

Fonte: Renato Ferreira, gerente de vendas da Lotes CBL.

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