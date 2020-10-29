O famoso 7 às 7 virou 24 horas: mais ofertas e tempo para comprar

Pelo site, o cliente escolha os produtos no horário que for melhor para ele Crédito: Freepik

A campanha que todo capixaba já conhece ganhou proporções ainda maiores na era digital. O "7 às 7" da Sipolatti agora tem validade de 24 horas com ofertas exclusivas para adquirir produtos de diversos departamentos, por meio do site. Ao todo, são 700 itens, entre as principais novidades do mercado. E, como já é tradição nas lojas físicas, toda semana também tem promoção nova no e-commerce.

O conceito inicial da campanha é avisar aos consumidores que as lojas estarão abertas das 7h da manhã às 19h e que esse dia especial, de horário estendido, será marcado por grandes ofertas, explica o gerente de e-commerce, Daniel Navarro, que acrescenta: Já o 7 às 7 virtual tem duração de 24 horas, e não 12 horas, como acontece na loja física. Sempre começa às quintas e vai até sexta-feira, afirma.

Entrega rápida

Desde 2015, a Sipolatti ampliou seus canais de atendimento, iniciando as vendas pela internet e também por televendas. O site permite que o cliente escolha os produtos no horário que for melhor para ele. Afinal, com a rotina cheia de compromissos e escalas diferentes de trabalho, cada pessoa vive uma realidade diferente. E todas poderão acessar quando for mais propício, avalia o gerente.

Na loja virtual ( sipolatti.com.br ) ou no televendas (4007-1700), o consumidor pode fazer suas compras com mais comodidade, sem sair de casa. A entrega é rápida e, para quem mora na Grande Vitória, essa espera pode ser de apenas um dia útil. Além de descobrir e comprar todas as novidades do mercado pelo site em poucos cliques, o consumidor também tem outras facilidades, como promoções exclusivas, frete grátis para todo o Espírito Santo e montagem grátis de móveis.

Pagamento facilitado

Na Sipolatti, você encontra as principais novidades do mercado, como as TVs 8K, refrigeradores inteligentes e smartphones de última geração, além das melhores marcas, em centenas de produtos em pronta-entrega. As condições de pagamento também são um diferencial da empresa.

"O consumidor pode pagar com os principais cartões de crédito, carteira digital PicPay, Cartão Auxílio Emergencial da Caixa ou boleto bancário. Tudo isso com 5% de desconto no pagamento à vista ou em até 10 vezes sem juros. Além disso, oferecemos o novo Cartão Sipolatti com mais benefícios" Daniel Navarro - Gerente de e-commerce da Sipolatti

SIPOLATTI

Serviço

Lojas físicas: confira o endereço de todas as unidades no site

Televendas: 4007-1700, das 8h30 às 18h

Prazo de entrega: um dia útil após a aprovação (Televendas e loja virtual) para encomendas em Vitória, Serra, Vila Velha, Viana e Cariacica, e de dois dias para outros municípios com unidades da Sipolatti. Em outras localidades, o prazo é variável.