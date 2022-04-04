Técnicas ajudam a deixar o bumbum empinado sem cirurgia

Foto para o especial publicitário da Semblant. Favor não usar. Crédito: Shutterstock

Um bumbum mais simétrico, modelado, com mais volume, sem celulites e manchas. Para realçar essa parte importante do corpo nem sempre há necessidade de cirurgia. Há técnicas que garantem resultados impressionantes dentro da chamada harmonização de glúteos.

A biomédica esteta Andressa Martins, da clínica Semblant, em Vitória, afirma que há protocolos para cada queixa do cliente.

"Temos um tratamento, o 'Bumbum Up', que é indicado para quem está com a região do glúteo flácida e sem contorno. O objetivo é deixar o bumbum empinando”, cita ela.

Esse tratamento é realizado com ventosas, que fazem uma pressão no glúteo, com uma bomba de sucção a vácuo, juntamente com uma massagem.

CELULITES

A biomédica esteta da clínica Semblant, Andressa Pereira Martins, indica dois tratamentos para celulite: Redux Cell e o Celulite Off Crédito: Semblant/Divulgação

Se o problema são as celulites, Andressa indica dois tratamentos complementares, como o Redux Cell e o Celulite Off.

"O primeiro trata a celulite edematosa, num grau brando, quando há leve aparência de casca de laranja, causada pelo acúmulo de líquido da região. É feita a redução do celulitico através do processo de lipocavitação, com uso do ultrassom na região mais afetada. E o Celulite Off também traz a melhora do aspecto de casca de laranja e deixa a pele mais lisa e sem celulites."

XÔ, FLACIDEZ

Para casos de flacidez, o tratamento mais indicado estimula e sintetiza novas fibras de colágeno através do processo inflamatório gerado no tecido, o que o torna muito eficiente para tratar a flacidez de pele

"É necessário o espaçamento de 15 dias entre as sessões", destaca Andressa Martins.

Além disso, é possível fazer a aplicação de preenchedores, como ácido hialurônico, volumizadores, bioestimuladores, que vão aumentar o volume e melhorar o aspecto da região aplicada.

Sem falar na radiofrequência, na qual um aparelho emite ondas eletromagnéticas que vão estimular a pele a produzir colágeno e também a estruturar novas fibras da proteína.

Os valores podem variar de R$ 300 a R$ 5.000, de acordo com a necessidade de cada um, segundo a especialista da Semblant.

Carboxiterapia é um dos tratamentos realizados na clínica Semblant, em Vitória. Crédito: Semblant/Divulgação

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