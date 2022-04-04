Harmonização de rosto e corpo: técnicas garantem resultado mais natural

Foto para o especial publicitário da Semblant. Favor não usar. Crédito: Shutterstock

Reduzir flacidez, eliminar gorduras localizadas, tratar estrias, celulite, afinar a cintura... Tudo junto e ao mesmo tempo. Para tratar essas queixas tão comuns, entra em cena a chamada harmonização corporal. O rosto também ganha destaque e protocolos específicos para clarear manchas, reduzir olheiras, suavizar rugas de expressão, dar um contorno ou volume aos lábios, entre outros benefícios.

Quando o assunto é harmonização do corpo, há um conjunto de procedimentos combinados, pouco invasivos, que têm como objetivo, como o nome já diz, proporcionar uma maior harmonia estética do corpo.

"É continuamente focado no equilíbrio", afirma Andressa Pereira Martins, biomédica esteta especialista em harmonização da clínica Semblant, em Vitória.

Andressa destaca que não existe uma fórmula única para todo mundo. "É importante avaliar cada caso de maneira individualizada para apresentar um protocolo personalizado, atendendo as particularidades de cada indivíduo e, assim, ofertando técnicas adequadas para alcançar o melhor resultado, dentro das expectativas do cliente", explica.

A Semblant oferece dezenas de tratamentos voltados para a harmonização corporal. Segundo a biomédica, os protocolos são realizados com associação de no mínimo dois procedimentos.

DEMANDAS

Andressa Pereira Martins, biomédica esteta especialista em harmonização da clínica Semblant, destaca que não existe uma fórmula única para todo mundo. Crédito: Semblant/Divulgação

No auge do verão, a procura por essas técnicas é intensa. "Nossas maiores demandas nesse verão são os protocolos personalizados de hidrolipoclasia, associados ao uso de enzimas e mescla de emagrecimento, juntamente com nutracêuticos. Em seguida, vêm os protocolos para gordura localizada, criomodelagem, celulite e estrias. Os protocolos de detox também se tornaram os queridinhos", observa Andressa.

Na clientela, mulheres e homens exigentes e preocupados em alcançar os melhores resultados com efeito o mais natural possível.

"No caso dos homens, os protocolos personalizados mais procurados são para tratamento de gordura localizada na região abdominal e flancos. E também os protocolos para ganho de massa magra e definição muscular do abdômen", diz a especialista.

Claro que certos tratamentos, aponta ela, têm restrições neste período do ano: "No verão , quando o calor e a umidade se fazem presentes, alguns procedimentos podem exigir a diminuição de algumas atividades. Evitar saunas, se expor ao sol, contato com água de mar ou de piscinas são recomendações no caso de procedimentos como preenchimento, pois a exposição ao sol favorece o aparecimento de manchas avermelhadas ou arroxeadas na pele, podendo evoluir para uma hiperpigmentação."

HARMONIZAÇÃO FACIAL

De acordo com a cirurgiã dentista Laryssa Barros Rangel da Silva, que atua na Semblant, os procedimentos mais procurados são a aplicação de botox; o preenchimento de ácido hialurônico, e os bioestimuladores de colágeno. Crédito: Semblant/Divulgação

De acordo com a cirurgiã dentista Laryssa Barros Rangel da Silva, que faz atendimento clínico geral e harmonização orofacial na Semblant, a harmonização facial é um conjunto de procedimentos estéticos, responsáveis por trazer harmonia e equilíbrio estético da face.

Os procedimentos mais procurados são a aplicação de toxina botulínica, o famoso botox; o preenchimento de ácido hialurônico, e os bioestimuladores de colágeno.

"Todos os tratamentos são planejados individualmente conforme a necessidade de cada um. Cada paciente tem sua particularidade. Então é necessário fazer uma avaliação prévia individual", diz ela.

Laryssa afirma que entre as principais queixas estão as rugas e linhas de expressão na região da testa e dos olhos e lábios muito finos.

"Mas vale ressaltar que a harmonização facial vai além da estética e de padronizar rostos. Ela proporciona uma melhor versão de si mesmo. Diversos aspectos são corrigidos, como a flacidez da pele, rugas, perda de volume, assimetrias e imperfeições do rosto. O objetivo sempre será devolver a autoestima e qualidade de vida aos pacientes", destaca.

PREENCHENDO

A harmonização facial é um conjunto de procedimentos estéticos responsáveis por trazer harmonia e equilíbrio estético da face. Crédito: Shutterstock

O preenchimento, segundo a cirurgiã dentista, é um tratamento que consiste em repor o volume perdido, preencher rugas estáticas, melhorar o contorno facial e fazer a hidratação da pele.

"A substância utilizada é o ácido hialurônico, que é um ativo natural já presente na nossa pele, mas que, com o passar do tempo, o nosso corpo tende a eliminar esse ingrediente, causando flacidez, rugas e linhas de expressão. Conseguimos repor essa substância com o preenchimento", explica.

Os locais indicados e mais utilizados são nas olheiras, nos lábios, no bigode chinês, nas rugas de marionete, malar (maçã do rosto), contorno mandibular e mento (queixo).

Confira abaixo os principais procedimentos de harmonização corporal e facial realizados na Semblant:

Toxina botulínica

Preenchimento facial



Hidrolipoclasia associado ao uso de enzimas



Smart Redux



Criomodelagem



Lipo sem corte



Power Redux



Power Lipo



Bioestimuladores



Body Detox



Body Slim



Termolipo



Dream Pum



Bumbum Up



Flacidez off



Redux Cell



Striat



Entre os procedimentos realizados na Semblant está o de preenchimento de olheiras. Crédito: Semblant/Divulgação

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