Clínica aposta em tratamentos que valorizam a beleza capixaba

A Semblant disponibiliza, em um único ambiente, todos os procedimentos em estética corporal, facial, redução de medidas e depilação a laser, entre outros serviços estéticos. Crédito: Shutterstock

É comum vermos homens e mulheres supervaidosos, hiperconectados, que sonham em ter o corpo semelhante ao de algum famoso, a boca igual a de determinada atriz... Mas uma tendência tem ganhado força no mercado de estética, que passa a se voltar para oferecer produtos e tratamentos de acordo com a necessidade e as características de cada pessoa.

Partindo do princípio que cada indivíduo tem uma beleza única, a proposta é criar protocolos de tratamentos exclusivos e com alta tecnologia.

"A ideia é apresentar uma estética corporal de forma personalizada. Acreditamos que a verdadeira beleza é alcançada quando a pessoa se sente feliz e confiante", diz Alessandra Machado, bióloga e especialista em estética, que está à frente da clínica Semblant no Espírito Santo.

A REDE

O foco da Semblant é valorizar o que a clientela capixaba tem de mais bonito, sempre respeitando as características de cada um. Crédito: Semblant/Divulgação

A Semblant é uma rede de clínicas de estética que existe desde 2014, com sede em Curitiba (PR) e filiais em mais de 14 cidades, entre elas Vitória, tendo alcançado a marca de mais de 30 mil procedimentos estéticos e mais de 70 mil atendimentos personalizados.

"A missão de elevar a autoestima do maior número de pessoas, por meio de uma equipe apaixonada pelo que faz, com aparelhos e protocolos de alta tecnologia, oferecendo um atendimento encantador e resultados incríveis", destaca a empresária.

O foco é valorizar o que a clientela capixaba tem de mais bonito, sempre respeitando as características de cada um, apresentando uma combinação de procedimentos que vai gerar um resultado mais natural.

"Entendemos que é preciso conhecer as expectativas de cada pessoa e avaliar a real necessidade dela. O tratamento indicado para uma cliente nem sempre é o melhor para outra, pois cada uma tem um biotipo. Não basta oferecer o melhor preço e procedimentos sem uma correta avaliação, pois beleza se faz com critério e técnica", observa Alessandra.

Peeling de vitamina C é um dos tratamentos realizados na Semblant. Crédito: Semblant/Divulgação

Para isso, a Semblant investiu em profissionais altamente capacitados, com formação superior, e tecnologia de ponta na área estética.

Segundo a empresária, o diferencial da clínica é disponibilizar, em um único ambiente, todos os procedimentos em estética corporal, facial, redução de medidas e depilação a laser, entre eles: radiofrequência, revitalização e preenchimento facial, toxina botulínica, microagulhamento, criolipólise, drenagem linfática e muitos outros.

"Os atendimentos são realizados com hora marcada. Cada cliente é recebido em uma sala climatizada, exclusiva e preparada seguindo um rigoroso protocolo para o conforto e segurança dos nossos clientes", afirma.

Em Vitória, a Semblant está localizada na avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451, salas 1910 e 1909, Edifício Petro Tower, na Enseada do Suá. Para o segundo semestre de 2022, os investimentos se estendem para a cidade de Cachoeiro de Itapemirim e, em 2023, para a cidade de Linhares.

A Semblant é uma clínica que investiu em profissionais altamente capacitados, espaços adequados para os procedimentos e tecnologia de ponta na área estética. Crédito: Semblant/Divulgação

“Nossa equipe é formada por amantes por estética, com formação superior, ajudando nossos clientes a atingirem sua melhor versão de beleza. Entre elas, Dra. Laryssa Rangel (dentista especialista em harmonização facial), Dra. Andressa Martins (biomédica especialista em estética corporal e facial), Dra. Rayana Rangel (nutricionista especialista em nutrição esportiva e clínica geral), Miria Passigatti (esteticista especialista facial e corporal) e Antônia Soraia Morais (esteticista especialista em laser, facial e corporal)”, ressalta Alessandra.

MAIS INFORMAÇÕES

SEMBLANT