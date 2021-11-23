Produto interrompe a perda de cabelo e estimula o crescimento dos fios

Os produtos são indicados para tratar diversos tipos de alopecia, termo médico para a calvície Crédito: Shutterstock

Tratamentos para calvície existem aos montes por aí. Basta reparar na prateleira da farmácia. Mas um produto recém-lançado, com tecnologia de ponta, promete não só interromper a queda dos fios, como também estimular o crescimento dos cabelos.

A Royal Drop, na verdade, é uma linha premium composta de três produtos antiqueda: shampoo esfoliante, tônico capilar e um suplemento alimentar em cápsula.

Após um ano e meio de pesquisas no laboratório, em Vila Velha (ES), chegou-se a uma fórmula única, altamente eficaz, com resultados comprovados (veja nas fotos abaixo). "Ao longo desse período de pesquisas, fizemos testes com 69 voluntários, homens e mulheres selecionados no Espírito Santo e em São Paulo, com idades entre 19 e 70 anos. E os resultados foram excelentes, com 90% de performance positiva. Constatamos que nosso produto interrompeu a queda capilar, gerou mais volume e mais fios por folículo", destaca a empresária Celina Lievori, que está no mercado de cosméticos há 25 anos e é a idealizadora da Royal Drop.

Os produtos, que já têm aprovação da Agência Nacional de Vigilância em Saúde (Anvisa), contam com diferenciais em relação aos demais já existentes no mercado. A começar, enumera Celina, pelo fato de ser uma linha 100% natural, com ativos nanotecnológicos, o que a torna sem contraindicações, com segurança dermatológica adequada. E mais: não causa os efeitos colaterais comuns aos tratamentos de calvície.

Resultados no tratamento da calvície

"Alguns produtos diminuem os níveis de testosterona e outros bloqueiam a enzima que transforma a testosterona em DHT, causando efeitos indesejados ao homem. É um efeito colateral desagradável, que faz com que a pessoa desista do tratamento e busque terapias alternativas, que têm resultados pouco satisfatórios contra a queda capilar", explica Celina.

Os produtos são indicados para tratar diversos tipos de alopecia, termo médico para a calvície, para pessoas que sofrem de queda de cabelo devido a fatores genéticos, ao estresse, à quimioterapia e até como sequela da Covid-19.

"Há relatos de voluntários que viram a perda de cabelos cessar em poucos dias de uso. No entanto, o resultado completo costuma ser observado após cerca de três meses", observa a empresária.

RESULTADOS

Produtos foram desenvolvidos com nanotecnologia, o que permite penetração mais profunda dos ativos na derme e sua deposição no bulbo capilar Crédito: Freepik

Como Brunella Bumachar, professora universitária e empresária de 65 anos, que fala orgulhosa da quantidade de cabelos que ostenta atualmente, que fez até o netinho reparar. "Ele disse: 'Até que para uma avó você tem muito cabelo'", ri ela.

Ela diz que viu seus fios minguarem na vida adulta. "Quando eu era criança e adolescente, tive bastante cabelo. Depois, meu cabelo ficou fino e pouco", comenta.

Incomodada com as falhas na cabeça e já com a autoestima abalada, a empresária resolveu testar os produtos antiqueda da Royal Drop. "A gente começa insegura. Mas com um mês de uso eu já vi diferença no couro cabeludo. Comparando as fotos, de lentes microscópicas, de antes do tratamento e de um mês depois, dá pra ver mais fios por folículo e, consequentemente, mais volume", conta.

Brunella não tem dúvida da eficácia do tratamento. "Primeiro, meu cabelo tem mais volume, fios mais grossos. E o próprio produto arma um pouco o cabelo. Então, tem um resultado duplo: o tratamento em si e o resultado estético. Você fica estimulada a usar! Isso te dá mais autoestima! Foi bom pra mim e quero compartilhar com mais gente", exalta a voluntária.

NANOTECNOLOGIA

Celina Lievori: "Mesmo quem não tem queda de cabelo, ao usar essa fórmula, já vai ter benefícios" Crédito: Royal Drop/Divulgação

A Royal Drop foi desenvolvida com uso da nanotecnologia, que permite uma penetração mais profunda dos ativos na derme e sua deposição no bulbo capilar. A fórmula obtida, segundo Celina Lievori, se apresenta como única no mercado atualmente. "Essa fórmula que criamos tem 74 ativos, em suas dosagens máximas permitidas. Não podemos revelar nossa principal matéria-prima, mas chegamos a esse blend nutritivo com uma composição que nenhum outro produto tem".

A linha tem, entre outros componentes, extrato vegetal de jojoba, vinagre balsâmico de maçã, além da Coenzima Q10, um poderoso antioxidante que tem ação no folículo capilar, estimulando a raiz do cabelo ao reativar a produção de queratina.

"Mesmo quem não tem queda de cabelo, ao usar essa fórmula, já vai ter benefícios. O couro cabeludo fica mais saudável com esses componentes. Fica mais irrigado, nutrido, vascularizado, o que ajuda o fio a nascer mais grosso, forte", ressalta a empresária.

A linha é disponibilizada em um kit, com um protocolo de utilização em casa por no mínimo 90 dias. O primeiro passo é o uso do esfoliante capilar, que serve para desobstruir os poros e facilitar a penetração dos ativos. Ele deve ser aplicado uma vez por semana. O tônico capilar deve ser usado uma vez ao dia, sendo que precisa ficar em contato com o cabelo por pelo menos 8 horas. Já o suplemento, numa caixa com 90 cápsulas, deve ser ingerido uma vez ao dia.

Celina Lievori explica que essa cápsula, que também pode ser adquirida isoladamente, é exclusiva para cabelos e traz, entre outros ativos, o silício orgânico. Essa substância já é reconhecida como mais uma aliada dos cabelos, auxiliando no fim da queda e no fortalecimento dos fios.