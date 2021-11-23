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É normal o pelo da sobrancelha cair? Entenda por que isso acontece

Pessoas que já percebem falhas nas sobrancelhas e cílios devem ficar atentas porque isso pode ser sinal de doença
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

23 nov 2021 às 17:30

Publicado em 23 de Novembro de 2021 às 17:30

É normal o pelo da sobrancelha cair? Entenda por que isso acontece
Um dos fatores que leva a queda excessiva dos pelos das sobrancelhas é a ação hormonal do DHT. Crédito: Freepik
Que a gente perde dezenas de fios de cabelo por dia já se sabe. Mas será que é normal os pelos das sobrancelhas e dos cílios caírem também? Em algumas pessoas isso acontece de forma tão acentuada que chega a causar falhas.
De acordo com a biomédica especialista em tricologia e saúde estética Gabriela Aquino Simões, perdemos até cinco fios por dia nas sobrancelhas e cílios. "Mas é algo natural e tem alta reposição. Ou seja, é tão automática e sequencial que não é possível notar falhas, quando o ciclo de crescimento está em equilíbrio", observa ela, que faz parte da equipe técnica da Royal Drop, linha de produtos antiqueda que acaba de ser lançada.
O problema, diz Gabriela, é quando os fios caem tanto que deixam falhas. E aí, sim, é sinal de que há algo de errado mesmo no organismo.
"Quando o organismo tem dificuldades para repor os fios, há a possibilidade de estarmos diante de problemas hormonais ou nutricionais, ou até mesmo de uma doença autoimune", alerta.
Um dos fatores que leva a queda excessiva dos pelos das sobrancelhas é a ação hormonal do DHT ou di-hidrotestosterona, que surge através da transformação do hormônio testosterona pela enzima 5 alfa redutase em DHT. "Esse hormônio faz com que ocorra a miniaturização dos pelos, levando a um enfraquecimento que ocasiona a queda. Esse processo ocorre na alopecia Androgenética, em que o paciente não tem a perda não só de cabelo como também dos pelos das sobrancelhas", explica a especialista.
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Gabriela Aquino Simões: "Quando o organismo tem dificuldades para repor os fios, há a possibilidade de estarmos diante de problemas hormonais ou nutricionais" Crédito: Royal Drop/Divulgação
Segundo Gabriela Aquino Simões, outros fatores como estresse, má alimentação e até mesmo doenças podem levar à queda excessiva, como hipotireoidismo, lúpus, entre outras.

E OS CÍLIOS?

Já a queda dos cílios é ocasionada, na maioria das vezes, pelo excesso de produtos cosméticos e a remoção deles de forma incorreta. "A utilização excessiva de cílios postiços também pode levar a um enfraquecimento dos pelos e sua queda", afirma a biomédica da Royal Drop.
Nesses casos, o caminho certo é tomar cuidado com maquiagens e outros produtos nessas regiões. Já para resolver a queda de pelos das sobrancelhas, talvez seja necessário fazer uso de produtos específicos tópicos e também um suplemento via oral.
"O tratamento oral é sempre um complemento a um tratamento tópico, pois o organismo sempre prioriza os órgãos principais, como coração, pulmão e outros na distribuição das vitaminas e minerais contidos na suplementação. Por isso a importância do tratamento tópico", pontua Gabriela.

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