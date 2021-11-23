É normal o pelo da sobrancelha cair? Entenda por que isso acontece

Um dos fatores que leva a queda excessiva dos pelos das sobrancelhas é a ação hormonal do DHT. Crédito: Freepik

Que a gente perde dezenas de fios de cabelo por dia já se sabe. Mas será que é normal os pelos das sobrancelhas e dos cílios caírem também? Em algumas pessoas isso acontece de forma tão acentuada que chega a causar falhas.

De acordo com a biomédica especialista em tricologia e saúde estética Gabriela Aquino Simões, perdemos até cinco fios por dia nas sobrancelhas e cílios. "Mas é algo natural e tem alta reposição. Ou seja, é tão automática e sequencial que não é possível notar falhas, quando o ciclo de crescimento está em equilíbrio", observa ela, que faz parte da equipe técnica da Royal Drop, linha de produtos antiqueda que acaba de ser lançada.

O problema, diz Gabriela, é quando os fios caem tanto que deixam falhas. E aí, sim, é sinal de que há algo de errado mesmo no organismo.

"Quando o organismo tem dificuldades para repor os fios, há a possibilidade de estarmos diante de problemas hormonais ou nutricionais, ou até mesmo de uma doença autoimune", alerta.

Um dos fatores que leva a queda excessiva dos pelos das sobrancelhas é a ação hormonal do DHT ou di-hidrotestosterona, que surge através da transformação do hormônio testosterona pela enzima 5 alfa redutase em DHT. "Esse hormônio faz com que ocorra a miniaturização dos pelos, levando a um enfraquecimento que ocasiona a queda. Esse processo ocorre na alopecia Androgenética, em que o paciente não tem a perda não só de cabelo como também dos pelos das sobrancelhas", explica a especialista.

Gabriela Aquino Simões: "Quando o organismo tem dificuldades para repor os fios, há a possibilidade de estarmos diante de problemas hormonais ou nutricionais" Crédito: Royal Drop/Divulgação

Segundo Gabriela Aquino Simões, outros fatores como estresse, má alimentação e até mesmo doenças podem levar à queda excessiva, como hipotireoidismo, lúpus, entre outras.

E OS CÍLIOS?

Já a queda dos cílios é ocasionada, na maioria das vezes, pelo excesso de produtos cosméticos e a remoção deles de forma incorreta. "A utilização excessiva de cílios postiços também pode levar a um enfraquecimento dos pelos e sua queda", afirma a biomédica da Royal Drop.

Nesses casos, o caminho certo é tomar cuidado com maquiagens e outros produtos nessas regiões. Já para resolver a queda de pelos das sobrancelhas, talvez seja necessário fazer uso de produtos específicos tópicos e também um suplemento via oral.