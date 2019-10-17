Sempre tive admiração por tartarugas marinhas. Um animal belo, gracioso, indefeso e inofensivo. Na minha vida de repórter, gostaria de sempre poder dar boas notícias. Mas nem sempre é assim. Como as tartarugas marinhas estão presentes em todo o nosso litoral, é comum ouvir notícias de tartarugas presas em rede de pesca, engasgada com plástico... E por aí vai... Foi neste período que tive o privilégio de conhecer a fundo o trabalho da Fundação Pró-Tamar.