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Hospital de referência em alta complexidade investe em ala oncológica

Os investimentos do Meridional Serra, da ordem de R$ 6 milhões, devem gerar cerca de 50 empregos diretos para a região

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 11:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2020 às 11:25
Perspectiva do Hospital Meridional Serra
Perspectiva do Hospital Meridional Serra: até o final do ano será entregue novo espaço para atender pacientes com câncer Crédito: Rede Meridional/Divulgação
Um hospital cada vez mais moderno, referência em atendimento de alta complexidade e com estrutura capaz de garantir suporte médico de excelência no pronto-socorro, com cardiologistas e neurologistas de plantão 24 horas. Assim, pode ser definido o Hospital Meridional Serra, localizado no município de mesmo nome.
A unidade, que faz parte da Rede Meridional, deu início a uma série de investimentos, estimados em R$ 6 milhões até o final deste ano, para suprir demanda por qualidade em serviços hospitalares, no município. Além da expansão física e de atendimento, a medida vai gerar cerca de 50 vagas de emprego para profissionais de saúde e da área administrativa na região.
O diretor-executivo do Meridional Serra, Fábio Frank, conta que a expansão de 60 novos leitos de UTI foi concluída. Ainda em setembro, outros 31 de enfermaria e apartamentos serão entregues, totalizando 170 leitos disponíveis. Com uma taxa de ocupação em torno de 80%, a intenção é que o hospital trabalhe com margem ainda maior de vagas de atendimento.
A unidade ainda vai contar com novas recepções de pacientes, pronto-socorro e eletiva. Fizemos também uma reforma na estrutura externa e na fachada. Estamos trabalhando para oferecer ainda mais acolhimento e atendimento de qualidade aos pacientes no Meridional Serra, que já é referência em alta complexidade na região, ressalta.

NOVA ALA ONCOLÓGICA

O Meridional Serra oferece assistência oncológica na unidade e deve entregar, até o final do ano, uma nova ala só para essa finalidade. Os atendimentos contarão com ambulatórios, área de diagnóstico, linhas de infusão e tratamento, entre outros serviços. Segundo Fábio Frank, as melhorias vão garantir a atenção aos pacientes com câncer do início, no diagnóstico, ao fim do tratamento.
Com o novo espaço e toda a estrutura do hospital, o diretor-executivo reafirma a qualidade da assistência oferecida no Meridional Serra.
"Nós temos um serviço muito bem construído, muito bem idealizado com excelentes profissionais. Somos muito bem equipados, e tudo isso em nome da segurança à população da Serra que busca nossos cuidados"
Fábio Frank - Diretor-executivo do Meridional Serra
O Meridional Serra é referência em alta complexidade na região e conta com pronto-socorro 24 horas com pediatra, obstetra, cardiologista, neurologista, entre outras especialidades, além de unidade geriátrica, UTI geral, neonatal e cardiovascular. A instituição conta também com serviço completo de cardiologia (ambulatório, hemodinâmica, UTI e Centro Cirúrgico).

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