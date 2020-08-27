Precisa de um bom pintor? Plataforma localiza o profissional mais perto

Politintas Indica: serviço que aproxima clientes de prestadores de serviço em várias áreas Crédito: Divulgação/Politintas

Quer pintar a sua casa, mas não sabe como encontrar um bom pintor? Agora, quando quiser renovar as cores dos ambientes, não precisa mais procurar indicações com os amigos ou nas redes sociais. Uma nova ferramenta chegou para facilitar essa busca e colocar o cliente em contato direto com profissionais qualificados do mercado, e tudo on-line! A plataforma é o Politintas Indica , mais um serviço diferenciado que a eempresa oferece para melhorar a vida das pessoas.

No site, também é possível encontrar profissionais que realizam outros serviços, como instaladores de rodapés ou pisos laminados, pintura de azulejo e piscina, entre variadas especialidades.

COMO FUNCIONA?

É muito simples encontrar o profissional que procura: basta acessar o endereço www.politintas.com.br/politintasindica , informar a cidade onde será realizado o trabalho e selecionar o tipo serviço que necessita.

Há diversas opções de atividades, como arte em grafitti/spray, pintura básica (parede interna, externa e janelas), efeitos especiais (cimento queimado e mármore), pintura de estacionamentos e quadras, impermeabilização de superfícies, pintura de fachadas com andaime, além de aplicação de tinta epóxi, sinteco e papel de parede.

Após inserir essas informações, aparecerá uma lista com os profissionais que atendem a região indicada e estão aptos para aquela categoria de serviço. É possível visualizar fotos de trabalhos feitos por esses prestadores de serviços, cursos e certificados do profissional, além de dados sobre formas de pagamento e contatos.

Pintura básica de paredes é apenas um dos serviços indicados pela Politintas Crédito: Divulgação/iStock

Os clientes que utilizarem o Politintas Indica também poderão fazer avaliações dos serviços realizados, o que vai gerar um reconhecimento para os profissionais, além de ser um indicativo para os demais usuários da plataforma.

PROFISSIONAIS PODEM SE CADASTRAR

Além do espaço do cliente, o Politintas Indica tem uma aba exclusiva para os profissionais que desejam se cadastrar e oferecer os seus serviços.

Para fazer parte da plataforma, o prestador de serviço deve acessar o site da Politintas ou o Politintas Indica , criar seu perfil e preencher seus dados. A Politintas fará uma análise das informações e entrará em contato com cada profissional dando um retorno sobre sua solicitação.

Além de ter um contato direto com novos clientes, e poder oferecer uma vitrine com os seus serviços, os profissionais cadastrados contam com outros benefícios, como os treinamentos on-line oferecidos na plataforma e o acesso VIP aos eventos e capacitações promovidos pela Politintas.

É importante lembrar que este serviço não envolve nenhum custo para o profissional, já que a Politintas não cobra nenhuma taxa de adesão ou inscrição. A proposta da empresa é montar uma boa rede de serviços e cumprir seu propósito, que é melhorar a vida das pessoas.

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