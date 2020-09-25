Santa Maria investe no meio ambiente e no bem estar do consumidor

Santa Maria - 03 Crédito: Arquivo

O Brasil vive um momento em que os olhares estão voltados para a preservação do meio ambiente. A Empresa Luz e Força Santa Maria tem a consciência de que viver a energia de forma consciente é preservar os elementos que precisamos para viver. Afinal, somos responsáveis pelo nosso planeta e a natureza é a base da nossa vida.

A Santa Maria investe em estudos e ações com o objetivo de preservar o meio ambiente. Em 2020, foi implantado o Transformador Verde de distribuição isolado com óleo vegetal que, além de biodegradável, é renovável. A novidade oferece benefícios para os consumidores devido à menor taxa de falhas.

Em 2019, foram plantadas mais de 14 mil mudas de espécies arbóreas nativas na região noroeste. Além disso, são realizadas análises da qualidade da água do Rio Santa Maria. A empresa atua na recuperação ambiental de áreas degradadas.

Ainda em 2020, a Santa Maria tem o orgulho de ser mais uma vez parceira do projeto Plantar é Viver, que a cada edição cresce e ganha importância no Noroeste capixaba, como propagador da consciência ambiental, principalmente entre crianças. Além de educar, o projeto faz com que as pessoas coloquem a mão na massa com o plantio de árvores nativas.

A empresa também investe na relação com o consumidor em diversas ações para a população de sua área de atuação. Para oferecer novos caminhos, proporcionar experiências transformadoras e promover o conhecimento, a Santa Maria atua em projetos socioculturais e esportivos.

A Santa Maria também marca presença na tradicional Caminhada do Seminarista, evento que leva os adeptos do esporte ao contato com a natureza, além de promover a consciência de preservação do meio ambiente, que infelizmente não foi realizada este ano por conta da pandemia do novo coronavírus.

Santa Maria 01 Crédito: Arquivo

PREOCUPAÇÃO COM OUTRAS CAUSAS

No mês de agosto, a empresa contribuiu com a Semana da Portador de Deficiência promovida pela APAE Colatina.

Em parceria com a Associação Amigas para o Bem Viver, a empresa está apoiando ações para o Outubro Rosa, que está em novo formato, obedecendo as regras de distanciamento social, mas sem perder sua grande importância na vida de muitas mulheres de nossa região.

Durante a pandemia do novo coronavírus, foram doados materiais e mão de obra para a criação de dez novos leitos de UTI no hospital Silvio Avidos. A doação contemplou também pintura, aquisição de ar condicionado, camas elétricas e a instalação de uma central de monitorização para UTIs. A Santa Maria fez também a doação de pares de luvas e máscaras às secretarias de saúde de suas áreas de atuação.

Os municípios beneficiados foram: Alto Rio Novo, Pancas, Águia Branca, Vila Valério, São Gabriel da Palha, São Domingos do Norte, Governador Lindenberg, Marilândia e São Roque do Canaã.

Santa Maria - 02 Crédito: Arquivo