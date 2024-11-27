Nater Coop fica entre as 20 maiores empresas do ES e tem liderança premiada

O ano de 2024 tem sido especial para a Nater Coop. A data marca os 60 anos de fundação da cooperativa, que começou com um pequeno grupo de avicultores em Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Estado, e trouxe duas conquistas importantes que comprovam ainda mais a consolidação desse bem-sucedido trabalho.
Uma delas é o posicionamento da cooperativa como a 19ª maior empresa no Espírito Santo, conforme o Anuário 200 Maiores e Melhores Empresas, elaborado pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL). A outra é o reconhecimento de Liderança Destaque 2024 concedido ao diretor-geral da Nater Coop, Marcelino Bellardt, que trabalha há quase quatro décadas na cooperativa.
Além disso, a Nater Coop figura em primeiro lugar no ranking agricultura e pecuária do Anuário IEL 2024.
Outro dado que reafirma o sucesso da cooperativa é o crescimento de 24,72% no Retorno Operacional Líquido (ROL) entre 2022 e 2023, totalizando R$ 1,76 bilhão e proporcionando um Retorno Sobre o Ativo (ROA) de 2,11%.
A história, que teve início com avicultores, expandiu-se para outros setores. Hoje, a cooperativa abrange o agro, alimentos e bens de consumo. Presente em três Estados, a Nater Coop reúne mais de 24 mil famílias que trabalham juntas, mantendo firme e forte o propósito do cooperativismo.
Quem conhece boa parte dessa história é o diretor-geral da Nater Coop, Marcelino Bellardt, que foi reconhecido como Liderança Destaque do Anuário IEL 2024. Ele não só conhece bem, como também faz parte da trajetória da Nater Coop, que foi o seu primeiro e único emprego.
Aos 14 anos, Bellardt começou a trabalhar na fábrica de ração da cooperativa, cuja atividade consistia em empacotar sacos de ração. “Pela minha idade e porte físico eu não podia empacotar sacos maiores, então eu empacotava sacos de cinco e 10 quilos. Logo depois, surgiu a oportunidade de fazer um trabalho na loja. Eu nunca fiquei muito tempo na mesma função, fui ocupando outros setores e conhecendo todas as atividades da cooperativa”, lembra o diretor.
Ser reconhecido como Liderança Destaque aos 52 anos, sendo 38 dedicados à Nater Coop, é gratificante, comemora Bellardt. “Esse reconhecimento é fruto de um trabalho conjunto. Eu pude, junto da cooperativa, crescer como profissional, buscar conhecimento e colocar em prática. Eu não tive a experiência de passar por outras empresas, mas atuei em várias áreas dentro da cooperativa e consegui aproveitar essas oportunidades”.
Quando Bellardt teve sua carteira assinada, o número de colaboradores da cooperativa não chegava a 50. Atualmente, são 100 gerentes que lideram mais de 1.300 colaboradores, tendo mais de 24 mil trabalhadores rurais como cooperados.
Perguntado sobre o que o futuro reserva a uma cooperativa já tão bem estruturada e apresentando resultados positivos, o diretor-geral é objetivo: diversificar. “Acredito muito nessa frente de diversificar. Dá mais trabalho, mas é mais sustentável. No futuro, vejo que essa diversificação vai continuar, mas vejo surgindo um conceito de plataforma, em que produtor rural e cliente vão conseguir, por meio da cooperativa, acessar grande parte dos serviços de que necessitam para suas atividades”, ressalta.
19º lugar no ranking das 200 Maiores Empresas do ES
1º - PETROBRAS UN-ES - Indústria - Extração de petróleo e gás natural
2º - COMEXPORT TRADING - Comércio - Comércio atacadista
3º - VALE - Indústria - Mineração
4º - ARCELORMITTAL - Indústria - Siderurgia e metalurgia
5º - SERTRADING (BR) - Comércio - Comércio atacadista
6º SAMARCO - Indústria - Mineração
7º BANESTES - Serviços - Serv. financeiros e seguros
8º - FERTILIZANTES HERINGER - Indústria - Química e petroquímica
9º - EDP ESPÍRITO SANTO - Indústria - Eletricidade e gás
10º - COLUMBIA TRADING - Comércio - Comércio atacadista
11º - VIX LOGÍSTICA - Serviços - Transporte, armazenagem e correio
12º - TIMBRO TRADING - Comércio - Comércio atacadista
13º - KURUMÁ VEÍCULOS - Comércio - Comércio varejista
14º - EXTRABOM SUPERMERCADOS - Comércio - Comércio varejista
15º - FRISA - Indústria – Alimentos
16º - UNIMED VITÓRIA - Serviços - Plano de saúde
17º - ES GÁS - Indústria - Eletricidade e gás
18º - BRASPRESS - Serviços - Transporte, armazenagem e correio
19º - NATER COOP – Agronegócio
20º - TRISTÃO TRADING - Comércio - Comércio atacadista
2º - COMEXPORT TRADING - Comércio - Comércio atacadista
3º - VALE - Indústria - Mineração
4º - ARCELORMITTAL - Indústria - Siderurgia e metalurgia
5º - SERTRADING (BR) - Comércio - Comércio atacadista
6º SAMARCO - Indústria - Mineração
7º BANESTES - Serviços - Serv. financeiros e seguros
8º - FERTILIZANTES HERINGER - Indústria - Química e petroquímica
9º - EDP ESPÍRITO SANTO - Indústria - Eletricidade e gás
10º - COLUMBIA TRADING - Comércio - Comércio atacadista
11º - VIX LOGÍSTICA - Serviços - Transporte, armazenagem e correio
12º - TIMBRO TRADING - Comércio - Comércio atacadista
13º - KURUMÁ VEÍCULOS - Comércio - Comércio varejista
14º - EXTRABOM SUPERMERCADOS - Comércio - Comércio varejista
15º - FRISA - Indústria – Alimentos
16º - UNIMED VITÓRIA - Serviços - Plano de saúde
17º - ES GÁS - Indústria - Eletricidade e gás
18º - BRASPRESS - Serviços - Transporte, armazenagem e correio
19º - NATER COOP – Agronegócio
20º - TRISTÃO TRADING - Comércio - Comércio atacadista
1º lugar no ranking Agricultura e Pecuária
- 1º - NATER COOP
- 2º - AGROPECUÁRIA PEDRA DA LORENA
- 3º - CEASA-ES
- 4º - PLANCAP EXP. E IMPORTAÇÃO
- 5º - FAZENDA GALILEIA
- 6º - CACY AGRONEGÓCIOS
- 7º - ROMANA PARTICIPAÇÕES