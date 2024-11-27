Nater Coop fica entre as 20 maiores empresas do ES e tem liderança premiada

Marcelino Bellardt, diretor-geral da Nater Coop, foi reconhecido como Liderança Destaque do Anuário IEL 2024 Crédito: Nater Coop/ Divulgação

O ano de 2024 tem sido especial para a Nater Coop. A data marca os 60 anos de fundação da cooperativa, que começou com um pequeno grupo de avicultores em Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Estado, e trouxe duas conquistas importantes que comprovam ainda mais a consolidação desse bem-sucedido trabalho.

Uma delas é o posicionamento da cooperativa como a 19ª maior empresa no Espírito Santo, conforme o Anuário 200 Maiores e Melhores Empresas, elaborado pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL). A outra é o reconhecimento de Liderança Destaque 2024 concedido ao diretor-geral da Nater Coop, Marcelino Bellardt, que trabalha há quase quatro décadas na cooperativa.

Além disso, a Nater Coop figura em primeiro lugar no ranking agricultura e pecuária do Anuário IEL 2024.

Outro dado que reafirma o sucesso da cooperativa é o crescimento de 24,72% no Retorno Operacional Líquido (ROL) entre 2022 e 2023, totalizando R$ 1,76 bilhão e proporcionando um Retorno Sobre o Ativo (ROA) de 2,11%.

A história, que teve início com avicultores, expandiu-se para outros setores. Hoje, a cooperativa abrange o agro, alimentos e bens de consumo. Presente em três Estados, a Nater Coop reúne mais de 24 mil famílias que trabalham juntas, mantendo firme e forte o propósito do cooperativismo.

Quem conhece boa parte dessa história é o diretor-geral da Nater Coop, Marcelino Bellardt, que foi reconhecido como Liderança Destaque do Anuário IEL 2024. Ele não só conhece bem, como também faz parte da trajetória da Nater Coop, que foi o seu primeiro e único emprego.

Aos 14 anos, Bellardt começou a trabalhar na fábrica de ração da cooperativa, cuja atividade consistia em empacotar sacos de ração. “Pela minha idade e porte físico eu não podia empacotar sacos maiores, então eu empacotava sacos de cinco e 10 quilos. Logo depois, surgiu a oportunidade de fazer um trabalho na loja. Eu nunca fiquei muito tempo na mesma função, fui ocupando outros setores e conhecendo todas as atividades da cooperativa”, lembra o diretor.

Argeo Uliana, sócio-fundador da Nater Coop, e Marcelino Bellardt, durante a comemoração dos 34 anos da cooperativa, em 1998 Crédito: Nater Coop/ Divulgação

Ser reconhecido como Liderança Destaque aos 52 anos, sendo 38 dedicados à Nater Coop, é gratificante, comemora Bellardt. “Esse reconhecimento é fruto de um trabalho conjunto. Eu pude, junto da cooperativa, crescer como profissional, buscar conhecimento e colocar em prática. Eu não tive a experiência de passar por outras empresas, mas atuei em várias áreas dentro da cooperativa e consegui aproveitar essas oportunidades”.

Quando Bellardt teve sua carteira assinada, o número de colaboradores da cooperativa não chegava a 50. Atualmente, são 100 gerentes que lideram mais de 1.300 colaboradores, tendo mais de 24 mil trabalhadores rurais como cooperados.

Perguntado sobre o que o futuro reserva a uma cooperativa já tão bem estruturada e apresentando resultados positivos, o diretor-geral é objetivo: diversificar. “Acredito muito nessa frente de diversificar. Dá mais trabalho, mas é mais sustentável. No futuro, vejo que essa diversificação vai continuar, mas vejo surgindo um conceito de plataforma, em que produtor rural e cliente vão conseguir, por meio da cooperativa, acessar grande parte dos serviços de que necessitam para suas atividades”, ressalta.

Marcelino (último à direita) com parte da equipe da Nater Coop Crédito: Nater Coop/ Divulgação

19º lugar no ranking das 200 Maiores Empresas do ES

1º - PETROBRAS UN-ES - Indústria - Extração de petróleo e gás natural

2º - COMEXPORT TRADING - Comércio - Comércio atacadista

3º - VALE - Indústria - Mineração

4º - ARCELORMITTAL - Indústria - Siderurgia e metalurgia

5º - SERTRADING (BR) - Comércio - Comércio atacadista

6º SAMARCO - Indústria - Mineração

7º BANESTES - Serviços - Serv. financeiros e seguros

8º - FERTILIZANTES HERINGER - Indústria - Química e petroquímica

9º - EDP ESPÍRITO SANTO - Indústria - Eletricidade e gás

10º - COLUMBIA TRADING - Comércio - Comércio atacadista

11º - VIX LOGÍSTICA - Serviços - Transporte, armazenagem e correio

12º - TIMBRO TRADING - Comércio - Comércio atacadista

13º - KURUMÁ VEÍCULOS - Comércio - Comércio varejista

14º - EXTRABOM SUPERMERCADOS - Comércio - Comércio varejista

15º - FRISA - Indústria – Alimentos

16º - UNIMED VITÓRIA - Serviços - Plano de saúde

17º - ES GÁS - Indústria - Eletricidade e gás

18º - BRASPRESS - Serviços - Transporte, armazenagem e correio

19º - NATER COOP – Agronegócio

20º - TRISTÃO TRADING - Comércio - Comércio atacadista

1º lugar no ranking Agricultura e Pecuária