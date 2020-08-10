Ter um curso de pós-graduação pode aumentar o salário em até 50%

De acordo com a Multivix, os cursos de especialização mais procurados no Brasil seguem a tendência das graduações Crédito: Multivix/Divulgação

Alcançar uma boa colocação no mercado de trabalho é o grande objetivo de muitos brasileiros e capixabas. Porém, para se destacar na multidão, o profissional precisa estar munido de conhecimento e buscar especialização dentro da área em que atua ou deseja atuar. Nos últimos anos, o curso de graduação deixou de ser um diferencial e se tornou uma obrigação. Dessa forma, fazer uma pós-graduação é cada vez mais necessário.

O diretor de EaD da Faculdade Multivix, Flávio Janones, destaca que houve um crescimento de 74% no número de alunos que frequentam cursos de especialização de nível superior em todo o Brasil. Este crescimento, segundo dados de pesquisa realizada pelo Semesp (Sindicato das Entidades Mantenedoras de Ensino Superior), é observado desde 2016.

Investir em qualificação profissional é fundamental para receber os melhores salários, de acordo com uma pesquisa realizada em 2018 pela Catho Empresas. O levantamento revela que profissionais graduados que atuam em cargos de diretoria podem conquistar uma remuneração quase 50% superior quando optam pela pós-graduação. Em cargos operacionais, o aumento é de cerca de 25% no salário.

"O ensino formal tem feito cada vez mais diferença na carreira profissional. Há pouco mais de uma década, ter um diploma de graduação era suficiente para chegar a cargos elevados e conquistar estabilidade no emprego. Mas, hoje, com o mercado de trabalho mais concorrido, a disputa pelas melhores vagas é acirrada, e ter um curso de pós-graduação passou a ser pré-requisito para quem deseja ocupar altos cargos dentro das empresas." Flávio Janones - Diretor de EaD da Faculdade Multivix

Uma outra pesquisa realizada por uma empresa brasileira de consultoria aponta que 68% dos executivos do país têm curso de pós-graduação, entre especialização, MBA, mestrado ou doutorado. Segundo estudos da Fundação Getúlio Vargas (FGV), cada ano cursado de pós-graduação pode gerar aumento de 40% na renda mensal. A pesquisa também revela que os alunos que frequentam cursos de especialização de nível superior possuem rendimento médio mensal em torno de R$ 4,6 mil reais. O valor é 150% maior do que a média de rendimento daqueles que fazem cursos de graduação, avalia o diretor do EaD.

Em relação aos cursos de especialização mais demandados no Brasil, Giulianno Bresciani, gerente de marketing e inovação do grupo Multivix, explica que as áreas mais procuradas seguem a tendência dos cursos de graduação. Podemos destacar que as áreas de pós mais demandadas são similares as maiores demandas da graduação: 31% dos cursos são nas áreas de ciências sociais, negócios e direito, principalmente na área de gestão, ainda temos 35% na área de educação e 24% na área de saúde, semelhante a proporção dos cursos na graduação."

ONDE CURSAR MINHA PÓS-GRADUAÇÃO?

A Faculdade Multivix oferece cursos de MBA e pós-graduação nas áreas de economia, negócios, educação, direito, ciências humanas e sociais, saúde, tecnologia da informação, engenharia, arquitetura e gestão pública, atendendo a demanda do mercado, bem como a solicitação dos profissionais. Os cursos ofertados pela Multivix são 100% a distância, possibilitando que o aluno concilie sua rotina com a especialização profissional.

Pesquisas apontam que houve crescimento de 74% na procura por cursos de especialização profissional nos últimos quatro anos. Crédito: Reprodução/Pexels