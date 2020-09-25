Multivix abre vestibular com mais de 10 mil vagas e oportunidades de bolsas

As inscrições devem ser feita pelo site da Multivix até o dia 23 de outubro. Crédito: Multivix/Divulgação

A Faculdade Multivix abriu inscrições para o Vest Multivix 2021/1, com mais de 10 mil vagas divididas em 32 cursos de ensino superior. As inscrições seguem até o dia 23 de outubro por meio do site da instituição. A prova será totalmente on-line, no dia 25 de outubro.

Segundo Giulianno Bresciani, head de Marketing e Inovação da Multivix, o vestibular seguirá uma linha moderna, prática e segura. Vamos realizar um processo totalmente digital, desde a inscrição, até a prova e, por fim, a matrícula. O candidato terá toda praticidade que precisa no vestibular, assim como os alunos que já possuem a alta tecnologia inserida nos métodos de estudos aplicados na instituição. Os interessados poderão fazer seu vest de qualquer lugar do mundo e com total segurança, afirmou.

COMO VAI FUNCIONAR?

Pioneira no processo seletivo on-line no ensino superior no Brasil, a Faculdade Multivix também vai realizar a aplicação da prova no formato digital este ano.

Os candidatos inscritos no vestibular receberão um link de acesso para a plataforma. A prova, realizada no dia 25 de outubro, ficará disponível de 8h às 21h , para que o estudante tenha a liberdade de escolher em que momento deseja fazer.

Após o acesso, o candidato terá três horas para finalizar o processo seletivo on-line.

Além da prova on-line, os interessados também poderão ingressar utilizando a nota do Enem. A instituição aceita provas a partir de 2013 e, para ser selecionado, o candidato deve ter tirado no mínimo 200 pontos na etapa objetiva e não pode ter zerado a redação.

O resultado da prova será liberado no dia 28 de outubro. Os candidatos terão até o dia 8 de novembro para se matricularem. Já as matrículas para ingresso com o Enem podem ser realizadas até o dia 23 de outubro.

SAÍDA PARA DRIBLAR AS DIFICULDADES

alta no desemprego. De acordo com Tadeu Penina, diretor-executivo da Multivix, a oportunidade abrirá novas portas para estudantes que procuram oportunidades no mercado de trabalho, em tempos de

"Diversas pesquisas de mercado apontam que o candidato com curso superior possui mais chances de conseguir uma vaga de emprego e, até mesmo, salários ou cargos melhores. Em mais de 20 anos de mercado, a Multivix já formou centenas de profissionais e segue abrindo vagas para capacitação." Tadeu Penina - Diretor-executivo da Multivix

Vale lembrar que a Multivix também é referência no modelo de ensino EAD, onde o candidato consegue o mesmo diploma do presencial, podendo estudar onde e quando quiser. As inscrições para o EAD também estão abertas no site

Serviço

VEST MULTIVIX 2021/1

Local: Online, no Online, no site da faculdade.