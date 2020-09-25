Multivix abre vestibular com mais de 10 mil vagas e oportunidades de bolsas

A Faculdade Multivix abriu inscrições para o Vest Multivix 2021/1, com mais de 10 mil vagas divididas em 32 cursos de ensino superior. As inscrições seguem até o dia 23 de outubro por meio do site da instituição. A prova será totalmente on-line, no dia 25 de outubro.
Segundo Giulianno Bresciani, head de Marketing e Inovação da Multivix, o vestibular seguirá uma linha moderna, prática e segura. Vamos realizar um processo totalmente digital, desde a inscrição, até a prova e, por fim, a matrícula. O candidato terá toda praticidade que precisa no vestibular, assim como os alunos que já possuem a alta tecnologia inserida nos métodos de estudos aplicados na instituição. Os interessados poderão fazer seu vest de qualquer lugar do mundo e com total segurança, afirmou.
COMO VAI FUNCIONAR?
Pioneira no processo seletivo on-line no ensino superior no Brasil, a Faculdade Multivix também vai realizar a aplicação da prova no formato digital este ano.
Os candidatos inscritos no vestibular receberão um link de acesso para a plataforma. A prova, realizada no dia 25 de outubro, ficará disponível de 8h às 21h , para que o estudante tenha a liberdade de escolher em que momento deseja fazer.
Após o acesso, o candidato terá três horas para finalizar o processo seletivo on-line.
Além da prova on-line, os interessados também poderão ingressar utilizando a nota do Enem. A instituição aceita provas a partir de 2013 e, para ser selecionado, o candidato deve ter tirado no mínimo 200 pontos na etapa objetiva e não pode ter zerado a redação.
O resultado da prova será liberado no dia 28 de outubro. Os candidatos terão até o dia 8 de novembro para se matricularem. Já as matrículas para ingresso com o Enem podem ser realizadas até o dia 23 de outubro.
SAÍDA PARA DRIBLAR AS DIFICULDADES
De acordo com Tadeu Penina, diretor-executivo da Multivix, a oportunidade abrirá novas portas para estudantes que procuram oportunidades no mercado de trabalho, em tempos de alta no desemprego.
"Diversas pesquisas de mercado apontam que o candidato com curso superior possui mais chances de conseguir uma vaga de emprego e, até mesmo, salários ou cargos melhores. Em mais de 20 anos de mercado, a Multivix já formou centenas de profissionais e segue abrindo vagas para capacitação."
A Multivix possui reconhecimento do Ministério da Educação (MEC) e cursos com nota de excelência nas avaliações educacionais. São 9 unidades localizadas em Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Castelo, São Mateus, Nova Venécia e Cachoeiro de Itapemirim (2).
Vale lembrar que a Multivix também é referência no modelo de ensino EAD, onde o candidato consegue o mesmo diploma do presencial, podendo estudar onde e quando quiser. As inscrições para o EAD também estão abertas no site.
Serviço
VEST MULTIVIX 2021/1
Local: Online, no site da faculdade.
Horário: 08h às 21h
Mais informações: multivix.vc/vest