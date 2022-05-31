Porto Canoa se desenvolve e atrai novas famílias para o bairro

O Vista de Barcelona tem chamado a atenção dos interessados em conquistar o seu primeiro imóvel. Crédito: Morar Construtora/Divulgação

Comércio, escolas e fácil acesso. Esses são alguns pontos da lista de fatores que tornam uma localização atrativa para empreendimentos imobiliários. Afinal, o que realmente chama a atenção de famílias e investidores para novos bairros são as oportunidades que o local é capaz de oferecer. É o caso de Porto Canoa, na Serra, por exemplo, que aponta para um crescimento devido a infraestrutura e o histórico de condomínios lançados na região.

O sucesso de vendas dos empreendimentos na região não mentem. Os condomínios clubes Vista de Barcelona e o Vista de Pitanga têm chamado a atenção dos interessados em conquistar o seu primeiro imóvel.

“O bairro tem toda a estrutura para os futuros moradores e os condomínio-clube contam com tudo o que as pessoas estão buscando: mercado, lojas, postos de combustíveis e todo o padrão que temos tradição em entregar”, destaca o gerente de vendas da Morar Construtora, Rafael Calazans.

A dona de casa Viviane Silvestre Ferreira, junto do marido e dos filhos, já escolheu Porto Canoa como lar e garantiu uma unidade no Vista de Barcelona. O imóvel é o primeiro que a família adquire e por isso as expectativas para a entrega estão nas alturas. O sonho é mais realidade do que nunca.

As unidades mantêm o padrão de entrega e incluem opções de 2 e 3 quartos com suíte e quintal privativo, área de lazer completa e estrutura de segurança completa Crédito: Morar Construtora/Divulgação

“A gente sempre pensa que não é capaz de conseguir, mas é preciso ter fé para acreditar que é possível. Por isso, eu me sinto muito grata à Morar pela oportunidade de realizar o sonho da minha família. Confiei em uma construtora de referência no mercado e todo o processo tem sido muito tranquilo. Claro que a ficha ainda está caindo e seguimos olhando as fotos e arquitetando cada detalhe nos imaginando no nosso apartamento”, conta a dona de casa.

A localização também foi um fator decisivo para a analista de recursos humanos Jennifer Rezende de Sousa. A futura vizinha de Viviane define o processo como “emocionante” e afirma que, ao ver a planta do imóvel, foi como amor à primeira vista.

O Vista de Pitanga está com condições especiais no mês de maio com as unidades de 3 quartos com preço de 2 quartos Crédito: Morar Construtora/Divulgação

“Após 11 anos de casados, estamos dando entrada no nosso primeiro imóvel e tudo foi muito tranquilo. A localização é excelente, perto de boas escolas, igrejas, comércio e tudo o que precisamos, além da calmaria de estar perto de áreas verdes”, comenta Jennifer Rezende, junto do marido.

Outra futura moradora do Vista de Barcelona é a eletricista Emilly Silva de Jesus que também finaliza o processo de compra do primeiro imóvel. Ao lado do parceiro, ela decidiu dar mais esse passo em uma região que já é familiarizada por residir na Serra.

“Foi uma experiência sensacional. Todo o carinho e atenção que recebi da Morar me ajudaram muito. Acredito que é uma realização muito grande na minha vida conseguir dar entrada no meu próprio imóvel com apenas 20 anos sendo fruto de muito esforço”, ressalta Emilly Silva.

ÚLTIMAS UNIDADES COM ENTREGA DE CHAVES AINDA EM 2022

O Vista de Pitanga, em Porto Canoa, na Serra, está nas últimas unidades e tem entrega prevista para dezembro de 2022 Crédito: Morar Construtora/Divulgação

Quem se interessou pelo bairro e está planejando investir em um empreendimento na região, o Vista de Pitanga está nas últimas unidades. Com entrega prevista para dezembro de 2022, o condomínio-clube está com condições especiais e com a oportunidade de visita do decorado na obra.

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