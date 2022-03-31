Bicanga ganha primeiro condomínio-clube e novos investimentos

A expectativa é de que o Vista de Bicanga seja uma grande virada de chave para uma região que cresce a cada dia Crédito: Morar Construtora/Divulgação

Sair da casa dos pais para morar sozinho pode parecer no início ser um pouco assustador. Mas a autônoma Carla Assumpção, de apenas 22 anos, não se sentiu intimidada e decidiu investir no sonho do apartamento próprio mesmo com a pouca idade. Agora, a futura moradora do Vista de Bicanga, na Serra, da Morar Construtora, conta que se prepara para iniciar uma nova fase em sua vida, mas que a ficha ainda não caiu.

“Sempre fui muito apaixonada pelos empreendimentos da Morar e ficava namorando os lançamentos antes de chegar a minha vez. Quando fui apresentada ao Vista de Bicanga foi quase como amor à primeira vista porque tudo era muito favorável. A localização próxima à ES-010, o espaço kids para a minha filha de seis anos, o pomar que permite uma caminhada de manhã e até a área pet me fez sonhar em ter um animalzinho em casa”, comenta.

De acordo com Carla, a cereja do bolo foi a escolha da unidade no último andar, que tem uma vista privilegiada para o Mestre Álvaro, na Serra. Ela relata ainda a experiência com muito entusiasmo, já que além de estar dando entrada em um apartamento próprio, ela revela que as parcelas ficaram menores do que o valor médio de um aluguel.

“Acho que só quando ficar tudo pronto é que a ficha vai realmente cair. Estou ansiosa pelo momento em que vou olhar para um espaço real e saber que consegui conquistar isso para a minha vida apesar de todos os percalços até aqui. Saber que cada passo que eu dei me ajudou a conquistar isso vai ser a minha validação. É sobre a satisfação de olhar para dentro e se dar os parabéns por ter algo que é todo seu”, destaca.

De acordo com Carla Assumpção, o apoio do pai, Carlos Barbosa, foi fundamental no processo de compra do imóvel Crédito: Morar Construtora/Divulgação

NOVA FASE DE BICANGA

Esse é o primeiro condomínio-clube em Bicanga, na Serra, e vem para coroar a nova fase do bairro. A região se prepara para receber o mais novo centro da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), fruto de uma parceria da Morar Construtora.

Segundo o diretor comercial Fillipe Vieira, o Vista de Bicanga será uma grande virada de chave para uma localização que está crescendo a cada dia. Todas essas novidades favorecem não só a valorização, mas também tornam a região uma grande aposta comercial para investidores fora do Espírito Santo.

“São 432 unidades, com opções de 2 e 3 quartos e parcelas menores do que um aluguel. Além de opções com quintais privativos, no Vista de Bicanga também teremos outro diferencial, o Espaço Pet Place, um lugar onde pets e tutores poderão aproveitar os momentos de lazer”, afirma.

As novidades do empreendimento favorecem não só a valorização, mas também tornam a região uma grande aposta comercial para investidores fora do Espírito Santo Crédito: Morar Construtora/Divulgação

O Vista de Bicanga inclui piscina adulto com prainha; sala de ginástica; opções de cozinha integrada com a sala e lavabo; sala com ampla iluminação; opcional acessível para pessoas com deficiência/mobilidade reduzida; previsão de ar-condicionado split nos dois quartos de maior área; portas de entrada das unidades com borracha de vedação.

Para saber mais sobre o empreendimento, visite o site da Morar Construtora e entre em contato com um corretor: morar.com/bicanga

MORAR CONSTRUTORA

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