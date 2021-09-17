Do sonho à realidade: veja histórias de quem conquistou o 1° apê

Moradora do Vista do Limoeiro, na Serra, a arquiteta Daniely Sales embarcou no financiamento do primeiro imóvel enquanto estava na reta final da faculdade Crédito: Arquivo pessoal

“Foi a realização de um sonho que construímos juntos há alguns anos”. Essas foram as palavras do motorista Richard Caldeira do Nascimento, 44, ao descrever o processo de compra do primeiro apartamento próprio. Casado há 15 anos com a professora Ana Paula Souza, 41, ele explica que a ideia de financiar um imóvel veio da esposa, após visitar um apartamento decorado dentro de uma das lojas da Morar Construtora.

Empolgados com a compra, o casal decidiu criar uma conta no Instagram só para compartilhar as experiências. Todas as etapas foram publicadas no perfil, desde a finalização do negócio até a escolha dos pisos e objetos de decoração.

Mas Richard Caldeira destaca que as expectativas estão altas. Isso porque o casal ainda não se mudou para o novo apartamento no condomínio-clube de Vila Velha, já que estão fazendo reformas e ajustes no empreendimento, então “a ficha não caiu até agora”.

“Às vezes é meio difícil acreditar que o apartamento já é nosso. Antes nós morávamos na casa embaixo dos meus sogros e o processo de compra foi muito rápido, não durou um mês. Entregamos a papelada e quando vimos já estávamos com as chaves”, descreve Richard Caldeira.

Um dos fatores que contribuíram para a realização do sonho do casal, Richard Caldeira do Nascimento, 44, e Ana Paula Souza, 41, foi a possibilidade de parcelar a entrada. Crédito: Morar Construtora/Divulgação

Um dos fatores que contribuíram para a realização do sonho do casal foi a possibilidade de parcelar a entrada. "Assim que minha esposa entrou no decorado ela se apaixonou! Mas sempre tivemos muita dificuldade em guardar dinheiro, então o financiamento só foi possível devido às condições especiais e parcelamento da entrada pela construtora”, relata Richard Caldeira.

Assim como o casal, muitas pessoas também não acreditam na possibilidade do financiamento da casa própria, explica o gerente de vendas da Morar Construtora, Rones Amâncio. Mas com condições como a necessidade de uma renda familiar a partir de dois salários mínimos (R$ 2.200) e parcelas menores que o aluguel, é possível encaixar o sonho no orçamento.

“Gosto de dizer que não vendemos apartamentos, mas realizamos sonhos. Esse é o DNA da Morar Construtora. É sempre muito gratificante participar de alguma forma dessas conquistas. Desde o casal que procura pelo primeiro imóvel até o jovem que quer sair de casa e começar uma vida nova”, comenta Rones Amâncio.

ORGANIZAÇÃO FINANCEIRA

Nessa busca por independência, a arquiteta Daniely Sales embarcou no financiamento do primeiro imóvel enquanto estava na reta final da faculdade. Moradora do Vista do Limoeiro, na Serra, desde 2018, ela precisou de muita organização e planejamento para conciliar a formatura, o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e o processo de documentação da compra do novo imóvel.

"Adquirir um apartamento novo é uma realização muito grande. Acho que quando se é mais jovem é mais difícil juntar muito dinheiro devido à maturidade. Mas existem diferentes condições de pagamento e facilidade nos financiamentos" Daniely Sales - Arquiteta

Quando fez a compra em 2017, a recomendação veio da família da arquiteta que já tinha adquirido um empreendimento da Morar. Como profissional da área, ela afirma que teve um olhar criterioso na hora de escolher um apartamento e, além da credibilidade, o padrão de entrega da construtora chamou atenção pelo acabamento do imóvel.

“Eu precisei abrir mão de algumas coisas para conseguir me organizar financeiramente, mas não me arrependo de nada. O atendimento inicial foi ótimo e até quando precisei acionar a garantia da construtora não teve problema ou erro”, relembra Daniely Sales.

Esse é um dos preceitos da Morar Construtora, de acordo com o gerente de vendas, Rones Amâncio. “Levamos muito a sério a qualidade, documentação e entrega no prazo. Em 40 anos nunca atrasamos uma obra e nosso objetivo é ajudar o cliente. Muitos chegam com medo e acham que não são capazes de financiar um imóvel, mas sempre explicamos que é, sim, possível”, finaliza.

O Vista de Vila Velha mantém o padrão de entrega e incluem opções de 2 e 3 quartos com suite e quintal privativo, área de lazer completa e estrutura de segurança completa. Crédito: Marlon Marinho

MORAR CONSTRUTORA