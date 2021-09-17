Diego comprou seu 1° apê com entrada parcelada; veja como é possível

O apresentador do “Em Movimento” e criador de conteúdo Diego Araújo destaca a facilidade do processo de documentação para análise de crédito e contratação do financiamento acompanhado de um bom corretor. Crédito: Arquivo pessoal

Para muitas pessoas o sonho do apartamento próprio é impedido pelo mito de que é preciso ter dinheiro guardado antes de financiar um empreendimento. Isso porque o valor da entrada muitas vezes assusta e a papelada parece ser complicada. Mas, na verdade, com condições facilitadas e alguns poucos documentos, é possível transformar o sonho em realidade e ser dono de um lugar para chamar de seu.

Esse foi o caso do apresentador do “Em Movimento” e criador de conteúdo Diego Araújo. Enquanto estudava o processo de financiamento com a Morar Construtora, ele foi surpreendido pelas ofertas de parcelamento da entrada, a utilização do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para abater parte desse valor e a possibilidade de receber um subsídio do Governo Federal para ajudar nos custos de financiamento.

Natural do interior de Linhares, ele se define de uma geração que ainda sonha com a casa própria. “Meu pai sempre me disse que era importante ter um lugar meu. Como eu sempre morei de aluguel, não via para onde meu dinheiro estava indo. Em 2019, tomei a decisão de financiar um apartamento e mesmo sendo um objetivo antigo, por vários motivos acabava não indo atrás”, revela.

Novo morador do Vista de Vila Velha Condomínio Clube, da Morar Construtora, ele destaca a facilidade do processo de documentação para análise de crédito e contratação do financiamento acompanhado de um bom corretor. Crédito: Arquivo pessoal

O que para Diego antes parecia apenas cena de filme, hoje se tornou realidade. Novo morador do Vista de Vila Velha Condomínio Clube, da Morar Construtora, ele destaca a facilidade do processo de documentação para análise de crédito e contratação do financiamento acompanhado de um bom corretor.

Segundo o criador de conteúdo, ele apresentou os documentos exigidos pela construtora e a aprovação do financiamento pelo banco demorou menos de um dia. Com a pandemia alguns procedimentos se tornaram virtuais, assim como a assinatura do contrato que também aconteceu de forma remota.

DOCUMENTOS E FINANCIAMENTO

Para quem está nessa mesma saga, a gerente de vendas da Morar, Andressa Brandão, afirma que no processo de compra o primeiro passo, que é a escolha da construtora, é o mais importante. Verificar a credibilidade, responsabilidade de entrega e o histórico da empresa garante um produto de qualidade e a segurança dos futuros moradores.

“Assim como o Diego Araújo, muitas pessoas acreditam que não podem comprar um imóvel próprio. Mas a Morar pode auxiliar nesse processo. Reunimos os documentos solicitados e enviamos para análise de crédito. A partir daí, é definido o quanto de subsídio o cliente possui e consegue financiar”, explica a gerente.

Os interessados precisam apresentar identidade, CPF, comprovante de residência, contracheque dos últimos três meses e certidão de estado civil. A Morar Construtora também solicita, caso o cliente tenha, carteira de trabalho, extrato do FGTS e declaração do imposto de renda.

Os empreendimentos incluem opções de apartamentos de 2 e 3 quartos, área de lazer mobiliada, com piscina, salão de festas, churrasqueira e playground, entre outros, além de elevador em todas as torres e uma estrutura de segurança completa. Crédito: Marlon Marinho

No processo de financiamento, é preciso confirmar a renda bruta familiar de, no mínimo, dois salários mínimos, o que se torna ainda mais fácil, pois é possível compor renda não só com familiares, mas também com amigos. Tudo isso para prevenir qualquer imprevisto no meio do caminho com uma análise detalhada.

“Costumo dizer que não vendemos um imóvel, mas realizamos sonhos com toda a segurança possível. Todas as histórias são marcantes. As vezes durante uma entrega de chaves eu me emociono junto do cliente. Realizamos uma em que toda a equipe chorou junto, porque é emocionante auxiliar no processo de concretização de algo que eles trabalharam por anos. Isso muda a rotina da família e ajuda a descobrir o próprio potencial de conquista dos objetivos na vida”, comenta Andressa Brandão.

HISTÓRIA

Em 40 anos de história no mercado imobiliário, a Morar Construtora já realizou o sonho de mais de 10 mil famílias com 100% das unidades entregues dentro do prazo. Os empreendimentos incluem opções de apartamentos de 2 e 3 quartos, área de lazer mobiliada, com piscina, salão de festas, churrasqueira e playground, entre outros, além de elevador em todas as torres e uma estrutura de segurança completa.

Quem procura realizar o sonho do apartamento próprio e adquirir um dos empreendimentos da Morar pode consultar mais informações no site ou pelo telefone (27) 3314-1500.

Em 40 anos de história no mercado imobiliário, a Morar Construtora já realizou o sonho de mais de 10 mil famílias com 100% das unidades entregues dentro do prazo. Crédito: Morar Construtora/Divulgação

PASSO A PASSO PARA CONQUISTA O SEU APÊ

Fique de olho na tipologia Verificar a credibilidade, responsabilidade de entrega e o histórico da empresa garante um produto de qualidade e a segurança dos futuros moradores. Em 40 anos de história no mercado imobiliário, a Morar Construtora já entregou mais de 10 mil unidades, todas dentro do prazo. Para auxiliar no processo, é possível contratar um corretor imobiliário credenciado à Morar. Ele vai ajudar nas etapas do financiamento, análise de crédito e seleção dos documentos exigidos. Nas lojas da construtora, há profissionais disponíveis para atender e tirar dúvidas sobre o processo. Os interessados precisam apresentar identidade, CPF, comprovante de residência, contracheque dos últimos três meses e certidão de estado civil. A Morar Construtora também solicita, caso o cliente tenha, carteira de trabalho, extrato do FGTS e declaração do imposto de renda. Não é preciso de dinheiro investido ou juntar uma poupança para comprar um apartamento próprio. Além da possibilidade de utilizar o FGTS para abater parte do valor, o cliente também consegue parcelar a entrada. Também vale a pena ficar de olho nos lançamentos que sempre incluem ofertas especiais e condições diferenciadas. Não deixe de escolher o condomínio e a tipologia mais adequada às necessidades da rotina de cada família. Na Morar, é possível adquirir unidades de 2 e 3 quartos, com suite e/ou quintal privativo, lavabo, opcionais com closet e também PCD.

MORAR CONSTRUTORA