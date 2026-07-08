Diálogos.ag compõe a programação da Feira Agro Nater Coop

As novas oportunidades para o mercado capixaba diante do acordo entre União Europeia e Mercosul será o tema de mais uma edição do Diálogos.ag, projeto de A Gazeta. O painel reúne especialistas para promover uma conversa acerca do assunto, que é muito relevante para os participantes da Feira Agro Nater Coop. Este encontro acontece em Santa Maria de Jetibá, no dia 17 de julho, às 11h30, durante a feira.