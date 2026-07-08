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Diálogos.ag compõe a programação da Feira Agro Nater Coop

O evento acontece em Santa Maria de Jetibá, entre os dias 16 e 18 de julho, com entrada gratuita.

Publicado em 08 de Julho de 2026 às 17:54

Rubi Conde

Rubi Conde

Publicado em 

08 jul 2026 às 17:54
13a Feira Agro Nater Coop, em Santa Maria de Jetibá, 2025. Divulgação

As novas oportunidades para o mercado capixaba diante do acordo entre União Europeia e Mercosul será o tema de mais uma edição do Diálogos.ag, projeto de A Gazeta. O painel reúne especialistas para promover uma conversa acerca do assunto, que é muito relevante para os participantes da Feira Agro Nater Coop. Este encontro acontece em Santa Maria de Jetibá, no dia 17 de julho, às 11h30, durante a feira.

Com o tema “Acordo UE-Mercosul: novos mercados. Quais as oportunidades para o agro capixaba?”, o debate contará com a participação de João Elvídio Galimberti, Especialista de Mercado de Café, produtor de café e sócio da Nater Coop; Enio Bergoli, Secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca do Espírito Santo; e Bruno Giestas, Presidente da ABICS (Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel).

A mediação será conduzida por Abdo Filho, colunista de Economia e Negócios de A Gazeta.

Para Geraldo Nascimento, editor-chefe de A Gazeta e da rádio CBN Vitória, “o debate ajuda a entender como um acordo internacional pode afetar exportações, exigências sanitárias, preço, logística e planejamento de produtores e cooperativas no Espírito Santo. Por ser um tema estratégico para o Estado, é importante tirar o acordo UE-Mercosul do campo diplomático e trazê-lo para a realidade do agro capixaba, debatendo riscos, oportunidades e estratégias de forma pragmática.”

A décima quarta edição da Feira Agro Nater Coop será realizada nos dias 16 a 18 de julho e reunirá uma programação especial para todos os presentes, com palestras, soluções e oportunidades de negócios.

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