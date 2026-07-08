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Vôlei

Liga das Nações: Brasil bate anfitrião Japão em abertura de 3ª semana

Seleção brasileira é vice-líder do ranking mundial

Publicado em 08 de Julho de 2026 às 19:22

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

08 jul 2026 às 19:22
VNL, Brasil
Divulgação/Volleyball World
Vice-líder do ranking mundial, a seleção brasileira feminina de vôlei levou a melhor sobre as anfitriãs japonesas no jogo de abertura da terceira e última semana classificatória da Liga das Nações, na cidade de Osaka.  Com vitória por 3 sets a 1 (parciais de 25/20, 19/25, 25/19 e 25/23), as brasileiras seguem em segundo lugar na tabela, com 1.181 pontos, atrás do líder Estados Unidos, com 1235. O único revés da Amarelinha na competição foi contra a Alemanha (3 sets a 2), no no fim da segunda semana do torneio. 
O Brasil volta à quadra na sexta (10), contra a Polônia (5ª colocada no ranking mundial), a partir das 7h20 (horário de Brasília), também em Osaka.
Uma das protagonistas do Brasil no jogo desta quarta-feira (8) foi a ponteira Júlia Bergman, que marcou 21 pontos (19 de ataque e dois de bloqueio), mesmo total da japonesa Ishikawa. A Amarelinha começou bem no jogo, mas oscilou e teve de virar o placar no quarto sete, quando as asiáticas detinham vantagem de seis pontos.
"É muito bom começar essa semana da Liga das Nações com uma vitória, ainda mais contra um time igual ao Japão. É sempre um jogo muito difícil, mas muito divertido de jogar, e acho que foi um jogo bom de assistir também. Estou muito orgulhosa do time por voltar no quarto set. Ninguém desistiu e todas corremos atrás da bola. Foi uma vitória muito importante", comemorou Bergman.
Ao todo 18 países disputam a primeira fase da Liga das Nações que se estende por três semanas em sedes distintas, cada uma  com seis equipes. Apenas as sete melhores seleções avançam à fase final – a China já está classificada antecipadamente por ser o país sede da fase eliminatória (mata-mata), a partir de 22 de julho.

Próximos jogos do Brasil*

Sexta-feira (10) – 7h20 - Brasil x Polônia
Sábado (11) – 3h30 - Brasil x Tailândia
Domingo (12) – 0h - Brasil x Estados Unidos
*horários de Brasília

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