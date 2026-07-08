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Chamem os caça-fantasma!

Correntes, portas abertas e espíritos: os fantasmas do Palácio Anchieta

Tem gente que jura de pés juntos que já viu - ou ouviu - algum fantasma no Palácio Anchieta. Inclusive, alguns moradores célebres. No vídeo de hoje, contamos uma das histórias que manteve a lenda viva

Publicado em 08 de Julho de 2026 às 19:21

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

08 jul 2026 às 19:21
Com quase 500 anos, o Palácio Anchieta, sede atual do governo do Espírito Santo, já foi igreja, já foi escola, já foi a casa de governantes e hoje é a residência oficial de muitas histórias de assombração.
Entre os moradores ilustres, está o fundador da Rede Gazeta Cariê Lindenberg, que também contava já ter visto a assombração mais conhecida do Palácio: o padre José de Anchieta. 
No vídeo de hoje contamos uma das lendas mais famosas da sede do governo do Estado. Alzira Bley, esposa do interventor João Punaro Bley, tinha o hábito de colocar flores no túmulo do padre. Depois de um incêndio no palácio, só as flores de Alzira permaneceram intactas.
De lá pra cá, os relatos de funcionários e moradores são de que o lugar também é habitado por moradores do além. Veja o vídeo!

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