Parque de ecoindústrias do ES promove ações na Semana do Meio Ambiente

A Marca Ambiental, referência em destinação e valorização de resíduos no Espírito Santo, promoverá ações sustentáveis entre os dias 4 e 10 de junho. Crédito: Shutterstock

Uma Só Terra. Este é o tema da semana mais importante do ano para as empresas que possuem um olhar especial para o Meio Ambiente. A Marca Ambiental, referência em destinação e valorização de resíduos no Espírito Santo, promoverá ações sustentáveis entre os dias 4 e 10 de junho.

As atividades irão desde o plantio de árvores, passando por concurso de redação e lançamento exclusivo de t-shirts produzidas com material reciclável, além de outras iniciativas que prometem impactar as comunidades de Cariacica, Serra e região.

“Aproveitando a temática estabelecida pela ONU, nossa ideia é chamar atenção com as nossas ações que só temos o hoje para cuidar do futuro que queremos viver. O tema “Uma só Terra” chama atenção para a nossa urgência em abraçar todas as formas de cuidado, seja com o meio ambiente, com o planeta, com a comunidade que está em nossa volta, afinal, tudo que existe e vive precisa ser cuidado para continuar a existir e a viver”, reforça a coordenadora socioambiental da Marca, Laís Cavalcante.

E se a ideia é envolver o maior número de pessoas, uma boa maneira de dar iniciar a programação é trazer as crianças para o protagonismo.

No dia 4 de junho, os participantes do Ciranda do Saber, um projeto social da Marca Ambiental em Nova Rosa da Penha, Cariacica, farão a técnica “bola de sementes”. A ação é inspirada numa técnica japonesa criada pelo vencedor do Prêmio Nobel da paz no Extremo Oriente. As sementes serão colocadas em bolinhas de argila e lançadas na natureza para que, dali, espécies da flora local sejam espalhadas.

T-SHIRTS DE GARRAFAS PET E ALGODÃO ORGÂNICO

A moda sustentável veio para ficar, abrindo possibilidades para vestir-se com roupas bonitas que utilizam resíduos em seu processo de fabricação. Essa é a ideia do projeto Ecomarca, que traz t-shirts feitas com material reciclável e que estarão à venda durante a Semana do Meio Ambiente.

Serão blusas produzidas com plástico de garrafas PET recicladas e algodão 100% orgânico, com diferentes estampas e cores. A compra poderá ser feita pelos canais oficiais da Marca Ambiental – será disponibilizado um número de WhatsApp. Este é um projeto de cunho socioambiental: além da valorização de resíduos para a produção das camisas, toda a venda será revertida para o Instituto Marca, que desde 2006 se engaja em prol do bem-estar social de crianças e adolescentes

“Esse projeto nasceu do sonho de um mundo mais sustentável, mostrando que sim, o resíduo tem valor. No caso do projeto Ecomarca, os consumidores serão convidados a vestir de fato a sustentabilidade. Além disso, projetos como esse reforçam nosso empenho em fazer ecoar boas práticas e valorizar os 5 Rs da sustentabilidade (Repensar, Reutilizar, Reciclar, Reduzir e Recusar)”, lembra Laís Cavalcante.

TAMPINHAS VALEM CASTRAÇÃO EM PROJETO VOLTADO À CAUSA ANIMAL

Durante a Semana do Meio Ambiente, a Marca Ambiental promoverá outra ação inovadora em parceria com o Sindicato da Indústria de Material Plástico do Estado do Espírito Santo. A cada 300 tampinhas de garrafa PET coletadas, um animal será castrado.

A castração é um dos principais meios de controle de animais em situação. Além disso, traz diversos outros benefícios: 99% das cadelas castradas antes do primeiro cio não desenvolvem câncer de mama. Já em gatas, a castração reduz as chances da mesma doença entre 40% a 60%. Além de outros benefícios, como: melhora da ansiedade, apetite e comportamento do cãozinho.

CONCURSO DE REDAÇÃO ENVOLVE ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS

A segunda edição do Concurso de Redação da Marca Ambiental ocorrerá durante a Semana do Meio Ambiente, com o Tema “Uma Só Terra”. Este ano, a ação envolverá cerca de 100 alunos de escolas públicas da Serra e de Cariacica.

Os alunos participarão de uma palestra com o tema “Sustentabilidade” para estimular e engajar as produções. Uma recepção especial e premiações estão programadas para o dia 9 de junho. Os alunos serão recepcionados na Marca Ambiental, para um momento lúdico e de interação, além de premiações previstas para os três primeiros ganhadores.

VOCÊ SABIA?

A técnica das esferas de semente (em inglês, seed balls e, em japonês, nendo dango), criada pelo agricultor japonês Masanobu Fukuoka consiste na fabricação artesanal de um coquetel de sementes armazenado em uma esfera de barro; com o objetivo de reflorestar, principalmente, zonas com tendência à desertificação. Essa ideia, que permitiu com que vastas áreas fossem regeneradas, permitiu que Fukuoka recebesse, em 1998, o Prêmio Nobel da Paz no Extremo Oriente.

Em ações de educação ambiental, o professor pode criar um projeto envolvendo a montagem de seed balls, seu espalhamento e observação do desenvolvimento das sementes.

PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE