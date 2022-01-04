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Maranata transmite mensagem de fé e esperança para o novo ano

Vigília realizada presencialmente nos templos e transmitida por rádio, TV e redes sociais trouxe palavra profética com base no texto bíblico de Josué 1:9, que diz: “Não to mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo"
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

04 jan 2022 às 18:48

Publicado em 04 de Janeiro de 2022 às 18:48

Maranata
Para quem quiser acompanhar o culto de passagem de ano remotamente, basta acessar o site oficial da Igreja Cristã Maranata. Crédito: Maranata/Divulgação
Como acontece todos os anos, a Igreja Cristã Maranata realizou um grande encontro de fé, louvor e adoração no culto de passagem do ano, às 23 horas do dia 31 de dezembro nos templos da ICM, com transmissão ao vivo por Rádio, TV e redes sociais. Celebrando sempre a presença de Deus na vida de cada um e buscando a graça divina, todos os fiéis da Igreja Cristã Maranata encerraram o ano de 2021 aos pés de Jesus e iniciaram o 2022 na mesma posição.
 O culto trouxe uma mensagem de encorajamento e esperança com base no texto bíblico de Josué 1:9, que diz: “Não to mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo; não pasmes, nem te espantes: porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares.”
Na mensagem, foi apresentada uma análise histórica e profética do texto para ser aplicada à igreja dos nossos dias. Na passagem, depois de uma longa jornada de 40 anos liderada por Moisés, andando pelo deserto entre o Egito e a terra de Canaã, o povo de Israel passou a viver momentos de expectativas, com dúvidas e incertezas, diante de novos desafios para entrar na terra prometida.
A despedida do deserto já era uma grande vitória, porém a nova etapa era desafiadora e as respostas deveriam atender aos questionamentos impostos diante dos grandes obstáculos que teriam que ser vencidos.
Da mesma forma, segundo a Igreja Cristã Maranata, há muitos desafios que se apresentam para o novo ano que iniciou. “Uma nova etapa se descortina para nós como Igreja Fiel, nesse próximo ano, com seus grandes desafios e promessas, quando lutaremos pela vitória. Estamos debaixo de uma ordem e não se pode parar, os inimigos não param e não dormem. A igreja não pode se acomodar”, resumiu a mensagem transmitida simultaneamente a todos os templos e pelos canais de comunicação da ICM.
O culto se despediu de 2021 com alegria, reforçando o lema de 2022, baseado no texto bíblico de I Timóteo 3:9: "Guardando o mistério da fé...". Segundo a ICM, nestes tempos difíceis a fé é um mistério que guardam os que têm experiência com Deus.
“Este é um momento onde glorificamos a Deus e externamos toda a nossa gratidão por tudo o que Ele fez por nós ao longo do ano que terminou. E, na passagem, iniciamos 2022 pedindo as bênçãos para o novo ano que se iniciou”, destacou o pastor Josias Júnior, gerente de Comunicação da Maranata.
Maranata
O culto especial de passagem de ano foi realizado no dia 31 de dezembro, às 23 horas, com transmissão ao vivo para o mundo todo. Crédito: Maranata/Divulgação
A dinâmica da celebração foi essencialmente voltada para uma experiência real com Deus. Isso resulta em um culto simples, com pouca ou nenhuma evidência ao homem e total relevância para a comunhão com Deus. 
Foi possível participar da vigília presencialmente em todos os templos da Igreja Maranata. Para quem quiser acompanhar remotamente as celebrações da ICM, basta acessar o site oficial da Maranata ou as redes sociais da igreja no YoutubeInstagram ou Facebook

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