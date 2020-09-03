Igreja Cristã Maranata retoma cultos presenciais neste sábado (5)

A Igreja Cristã Maranata (ICM) anunciou que vai retomar de forma gradual as atividades presenciais em seus templos a partir deste sábado (5). A instituição adotou um plano de retorno com as normas e diretrizes que deverão ser cumpridas por todos os membros e congregações a fim de evitar o contágio do novo coronavírus.
Os dias e horários de cultos com a participação dos fiéis, nesta fase inicial, ficaram assim definidos: quartas e quintas-feiras, às 19h30; e sábados e domingos, às 19 horas. Todos os encontros terão duração de 30 minutos. Será indispensável e obrigatório o uso de máscaras nas dependências, inclusive pelos ministrantes.
Para aqueles que não puderem participar, a ICM informa que manterá as transmissões diárias de cultos no seu canal do YouTube, sempre às 20 horas.
As atividades in loco seguirão os atos normativos estipulados pelo poder público, principalmente quanto ao distanciamento físico e à ocupação dos espaços. Segundo as regras, traçadas com base nas orientações dos órgãos de saúde, poderão participar, respeitando-se a capacidade máxima permitida no ambiente, os membros que não manifestem sintomas ou que ja? contraíram a Covid-19, já? se restabeleceram e possuem exame comprobatório de que têm anticorpos.
É recomendado não comparecer aqueles que fazem parte dos grupos de risco para a Covid-19 ou os que convivem com pessoas pertencentes a esses segmentos mais vulneráveis, além dos indivíduos que tenham quaisquer sinais da doença. Em caso de exame comprovando a detecção de Covid-19, devera? ser observado o isolamento social recomendado pelas autoridades sanitárias (mínimo de 14 dias), informa o comunicado emitido pela ICM.
Será vedado, ainda, o acesso de qualquer pessoa que apresente temperatura superior a 37,6º C apontada pelos termômetros digitais infravermelhos a serem usados na entrada dos templos e demais locais de culto.
Estrutura
As normas divulgadas pela Igreja Maranata também preveem que os templos serão mantidos abertos e ventilados durante as reuniões. Em todos eles, e nos demais locais de culto, haverá no portão de acesso um reservatório de spray com higienizador de mãos à disposição dos frequentadores.
Os pastores serão responsáveis por observar o distanciamento social no interior do templo, durante o culto, respeitando-se a distância mínima de 1,5m entre as pessoas, sendo desnecessária essa regra para membros que vivam em um mesmo domicílio, acrescenta o comunicado.
Não haverá aglomeração antes ou depois dos cultos e/ou qualquer outra reunião presencial além deles. E não serão permitidas interações pessoais, como apertos de mãos e abraços antes, durante e depois dos encontros.
Entendemos que as medidas que adotaremos refletem a responsabilidade social e espiritual da Igreja, tanto no apoio às ações conduzidas pelas autoridades competentes como no atendimento ao imprescindível papel da Igreja no cuidado e atenção aos seus membros, sobretudo no que tange ao seu principal papel, o de assistência espiritual, o que se reflete em todos os demais aspectos da vida do homem, finaliza o documento da Maranata.
Algumas regras e definições na ICM
- Dias de culto: quartas e quintas feiras, às 19h30; e sábados e domingos, às 19 horas.
- Tempo de culto: 30 minutos.
Quem não está recomendado a participar
- Membros que fazem parte dos grupos de risco para a Covid-19;
- Membros que convivem com pessoas dos grupos de risco;
- Pessoas que apresentam quaisquer sintomas da doença;
- Pessoas que apresentem temperatura superior a 37,6º C apontada pelos termômetros na entrada dos templos.
Medidas de proteções nos templos
- Devem ser usadas máscaras por todos os participantes do culto, inclusive pelos ministrantes;
- Haverá máscaras reservas em cada templo para casos excepcionais;
- Será fixada na entrada dos templos uma placa com o aviso: Uso obrigatório de máscara;
- Deve haver nos templos reservatórios de spray com higienizador de mãos à disposição dos frequentadores.
- Estipulada distância mínima de 1,5m entre os frequentadores (exceto para pessoas que vivem no mesmo domicílio).
Programação on-line
Cultos e demais atividades (inclusive para jovens e adolescentes) podem ser acompanhados no canal oficial da ICM no YouTube. Programações serão transmitidas também Rádio Maanaim, pelas redes sociais e por emissoras de rádio em várias localidades.