Igreja Cristã Maranata retoma cultos presenciais neste sábado (5)

Templo da ICM: instituição definiu que os cultos vão ser realizados nas quartas, quintas, sábados e domingos. Crédito: Divulgação/ICM

Igreja Cristã Maranata (ICM) anunciou que vai retomar de forma gradual as atividades presenciais em seus templos a partir deste sábado (5). A instituição adotou um plano de retorno com as normas e diretrizes que deverão ser cumpridas por todos os membros e congregações a fim de evitar o contágio do novo coronavírus.

Os dias e horários de cultos com a participação dos fiéis, nesta fase inicial, ficaram assim definidos: quartas e quintas-feiras, às 19h30; e sábados e domingos, às 19 horas. Todos os encontros terão duração de 30 minutos. Será indispensável e obrigatório o uso de máscaras nas dependências, inclusive pelos ministrantes.

Para aqueles que não puderem participar, a ICM informa que manterá as transmissões diárias de cultos no seu canal do YouTube , sempre às 20 horas.

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As atividades in loco seguirão os atos normativos estipulados pelo poder público, principalmente quanto ao distanciamento físico e à ocupação dos espaços. Segundo as regras, traçadas com base nas orientações dos órgãos de saúde, poderão participar, respeitando-se a capacidade máxima permitida no ambiente, os membros que não manifestem sintomas ou que ja? contraíram a Covid-19, já? se restabeleceram e possuem exame comprobatório de que têm anticorpos.

É recomendado não comparecer aqueles que fazem parte dos grupos de risco para a Covid-19 ou os que convivem com pessoas pertencentes a esses segmentos mais vulneráveis, além dos indivíduos que tenham quaisquer sinais da doença. Em caso de exame comprovando a detecção de Covid-19, devera? ser observado o isolamento social recomendado pelas autoridades sanitárias (mínimo de 14 dias), informa o comunicado emitido pela ICM.

Será vedado, ainda, o acesso de qualquer pessoa que apresente temperatura superior a 37,6º C apontada pelos termômetros digitais infravermelhos a serem usados na entrada dos templos e demais locais de culto.

Estrutura

As normas divulgadas pela Igreja Maranata também preveem que os templos serão mantidos abertos e ventilados durante as reuniões. Em todos eles, e nos demais locais de culto, haverá no portão de acesso um reservatório de spray com higienizador de mãos à disposição dos frequentadores.

Os pastores serão responsáveis por observar o distanciamento social no interior do templo, durante o culto, respeitando-se a distância mínima de 1,5m entre as pessoas, sendo desnecessária essa regra para membros que vivam em um mesmo domicílio, acrescenta o comunicado.

Não haverá aglomeração antes ou depois dos cultos e/ou qualquer outra reunião presencial além deles. E não serão permitidas interações pessoais, como apertos de mãos e abraços antes, durante e depois dos encontros.

Entendemos que as medidas que adotaremos refletem a responsabilidade social e espiritual da Igreja, tanto no apoio às ações conduzidas pelas autoridades competentes como no atendimento ao imprescindível papel da Igreja no cuidado e atenção aos seus membros, sobretudo no que tange ao seu principal papel, o de assistência espiritual, o que se reflete em todos os demais aspectos da vida do homem, finaliza o documento da Maranata

Algumas regras e definições na ICM

Dias de culto: quartas e quintas feiras, às 19h30; e sábados e domingos, às 19 horas.

quartas e quintas feiras, às 19h30; e sábados e domingos, às 19 horas. Tempo de culto: 30 minutos.



Quem não está recomendado a participar

Membros que fazem parte dos grupos de risco para a Covid-19;

Membros que convivem com pessoas dos grupos de risco;



Pessoas que apresentam quaisquer sintomas da doença;



Pessoas que apresentem temperatura superior a 37,6º C apontada pelos termômetros na entrada dos templos.



Medidas de proteções nos templos

Devem ser usadas máscaras por todos os participantes do culto, inclusive pelos ministrantes;



Haverá máscaras reservas em cada templo para casos excepcionais;



Será fixada na entrada dos templos uma placa com o aviso: Uso obrigatório de máscara;



Deve haver nos templos reservatórios de spray com higienizador de mãos à disposição dos frequentadores.



Estipulada distância mínima de 1,5m entre os frequentadores (exceto para pessoas que vivem no mesmo domicílio).



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