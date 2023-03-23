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Parceria com pentacampeã mundial de bodyboard dá frutos além dos mares

Patrocinada pela ArcelorMittal, Neymara Carvalho brilha no Circuito Mundial e também dá a oportunidade a crianças e adolescentes de crescerem no esporte e na vida

Publicado em 23 de Março de 2023 às 16:30

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

23 mar 2023 às 16:30
Projeto social do Instituto Neymara Carvalho que ensina bodyboard na Barra do Jucu
Projeto social do Instituto Neymara Carvalho que ensina bodyboard na Barra do Jucu Crédito: Gabriel Lordello/Mosaico Imagem
Cinco títulos mundiais e um nome sempre lembrado quando se fala em esporte no Espírito Santo: Neymara Carvalho. A Pequena Notável dos mares, patrocinada pela ArcelorMittal Tubarão, é referência em sua modalidade e também agente de transformação da sociedade.
Desde 2005, a atleta desenvolve o projeto Juntos Nessa Onda, dentro do instituto que leva seu próprio nome e já beneficiou centenas de crianças e adolescentes na Barra do Jucu, em Vila Velha, com aulas gratuitas de bodyboard.
Em 2022, expandindo a parceria iniciada em 2021, a ArcelorMittal Tubarão passou a ser patrocinadora do Instituto Neymara Carvalho (INC), associando sua estratégia de valorização dos oceanos a um esporte de grande relevância no cenário capixaba e a uma atleta referência mundial por suas conquistas nas ondas, além da sua atuação pelo empoderamento feminino.
Para Neymara Carvalho, o Instituto é visto como uma forma de devolver ao esporte tudo que lhe deu em mais de duas décadas de carreira.
“Este é um projeto 100% social. Ver as crianças ganharem títulos é maravilhoso, mas principalmente acompanhar aqueles que estão vencendo também na vida, sendo bons cidadãos e bons profissionais. A parceria com a ArcelorMittal veio fortalecer esse processo, profissionalizando o projeto e o expandindo”, destaca a atleta.
De acordo com o gerente de Comunicação e Relações Institucionais da ArcelorMittal Tubarão, Bernardo Enne, o apoio ao esporte faz parte da história da empresa. “Na parceria com o Instituto, as aulas passaram a acontecer também nas praias das comunidades do entorno da siderúrgica, com equipamentos de primeira linha. O projeto também os ajuda a se desenvolverem como cidadãos, tendo visão social e ambiental para contribuírem em suas comunidades”, ressalta Bernardo.

Parceria coloca Espírito Santo no Circuito Mundial

Projeto social do Instituto Neymara Carvalho que ensina bodyboard na Barra do Jucu
O Instituto Neymara Carvalho contribui para os alunos se desenvolverem como cidadãos, tendo visão social e ambiental para contribuírem em suas comunidades Crédito: Gabriel Lordello/Mosaico Imagem
O Espírito Santo já é destaque no cenário mundial por conta de atletas como Neymara, com grande destaque nas competições. Agora, o Estado dá mais um passo para entrar de vez no mapa do esporte.
A parceria entre ArcelorMittal e Neymara contemplou a criação da ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro etapa do Circuito Mundial de Bodyboard feminino, disputada na Serra. O evento aconteceu pela primeira vez em junho de 2022 e ocorrerá de novo este ano.
Enquanto disputava uma etapa do Circuito Mundial de Bodyboard, no Havaí, Neymara agia como uma embaixadora dessa nova etapa.
“Estou fazendo uma espécie de intercâmbio. Enquanto disputo esta competição, atuo para atrair cada vez mais os olhares para o Espírito Santo e nossa nova etapa do Circuito Mundial”, lembra a atleta.

Mãe e filha juntas pelos títulos

Aos cinco meses de gravidez, Neymara Carvalho ainda estava dentro do mar, lutando para conquistar mais títulos, com o nome da filha escrito em sua prancha. Hoje, 16 anos depois, Luna Hardman já é bicampeã brasileira e no ano passado conquistou a taça do Circuito Mundial júnior pela primeira vez. Ambas são patrocinadas pela ArcelorMittal.
“Ver que ela seguiu meus passos e, ao mesmo tempo, construiu seu próprio caminho é a minha maior alegria. É algo tão maravilhoso que eu não poderia nem sonhar com tanto”, conta Neymara.
As atletas Neymara Carvalho e Luna Hardman são patrocinadas pela ArcelorMittal
As atletas Neymara Carvalho e Luna Hardman são patrocinadas pela ArcelorMittal Crédito: ArcelorMittal/Divulgação
Em 2023, as duas têm planos de muita luta no circuito brasileiro e mundial. Neymara já colocou como meta ser campeã mundial pela sexta vez, enquanto Luna promete manter a evolução disputando o circuito mundial profissional e também amador.
“Estaremos juntas, lutando até o fim”, promete Neymara Carvalho.

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