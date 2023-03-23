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Aulas gratuitas de canoa havaiana beneficiam moradores da Serra

Patrocinado pela ArcelorMittal, projeto atua na comunidade da Praia de Carapebus e o objetivo vai além do esporte. Isso porque a iniciativa busca aumentar a socialização e o laço da população com o mar

Publicado em 23 de Março de 2023 às 15:23

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

23 mar 2023 às 15:23
Com patrocínio da ArcelorMittal, o projeto VA'A Carapebus oferece aulas gratuitas para comunidade da Serra
Com patrocínio da ArcelorMittal, o projeto VA'A Carapebus oferece aulas gratuitas de canoa havaiana para comunidade da Serra Crédito: ArcelorMittal/Divulgação
O azul do mar da Praia de Carapebus é o cenário perfeito para a prática da canoa havaiana, uma modalidade em ascensão no Estado que tem transformado a rotina dos moradores da região. Com patrocínio da ArcelorMittal Tubarão, o VA`A Carapebus oferece aulas gratuitas de segunda a sexta-feira para a comunidade.
Liderada pelos coordenadores e instrutores Emilio Caiado e Pedro Alves, o projeto teve início no ano passado, com participação da Associação de Surfe da Praia Mole, e o objetivo principal vai muito além do esporte.
“Além de trazer uma atividade esportiva, queremos gerar um impacto de transformação na comunidade, aumentando a socialização, o convívio, mudando o estilo de vida”, explica Emilio Caiado.
Com patrocínio da ArcelorMittal, o projeto VA'A Carapebus oferece aulas gratuitas para comunidade da Serra
Além de ser uma atividade esportiva, o projeto quer gerar um impacto de transformação na comunidade, aumentando a socialização e o convívio entre os moradores Crédito: ArcelorMittal/Divulgação
Usada como meio de transporte há três mil anos, a canoa havaiana tem a sua origem na Polinésia, região conhecida por agrupar ilhas do Pacífico, entre elas o Havaí, atualmente território dos Estados Unidos.
Além dos benefícios físicos, a canoa havaiana contribui para o aprimoramento de habilidades comportamentais como o trabalho em grupo, a confiança, a sincronia de movimentos e o engajamento.
“A ArcelorMittal Tubarão se orgulha de patrocinar o primeiro clube de Canoa Havaiana do município da Serra, no bairro Praia de Carapebus, comunidade do entorno da empresa. A Canoa Havaiana reúne atividade física saudável, respeito ao mar e criação de laços entre os participantes”, destaca Bernardo Enne, gerente de Comunicação e Relações Institucionais da ArcelorMittal Tubarão.
O projeto teve início com a realização da cerimônia de batismo das canoas havaianas adquiridas pelo clube, seguindo a tradição dos povos canoeiros da Polinésia. Desde então, tem atraído novos adeptos a cada aula.
Com patrocínio da ArcelorMittal, o projeto VA'A Carapebus oferece aulas gratuitas para comunidade da Serra
A canoa havaiana contribui para o aprimoramento de habilidades comportamentais, como o trabalho em grupo, a confiança, a sincronia de movimentos e o engajamento Crédito: ArcelorMittal/Divulgação
“A canoa havaiana é uma modalidade democrática, com pessoas de todos os tipos, desde aquelas que já são dos esportes como as que nunca praticaram. Temos contato direto com a natureza, com baleias, tartarugas. É um aprendizado a cada dia. O projeto é gratuito, mas o que cobramos mesmo é o compromisso, o empenho de todos”, ressalta Emilio.
Para participar das aulas, basta comparecer ao Clube de Canoa Havaiana, com aulas a partir das 05h30, em posse de um documento de identificação e um comprovante de residência que comprove a moradia em Carapebus.
Com a alta procura pelas aulas, iniciadas há menos de um ano, os planos são de expansão para outros bairros e praias da Serra em médio prazo.

Você sabia?

A denominação “canoa havaiana” é adotada para definir as canoas tradicionalmente utilizadas na região do triângulo polinésio. A Polinésia é um conjunto de ilhas no Oceano Pacífico, entre a Austrália e os Estados Unidos, do qual fazem parte o arquipélago do Havaí e o Taiti, que por sua vez faz parte da Polinésia Francesa.
Devido às características propícias, os habitantes de toda aquela região utilizavam as canoas como meio de transporte entre as ilhas. Cada região (ilha ou arquipélago) acabou desenvolvendo suas embarcações de acordo com as características locais. Mas todas têm em comum as três partes fundamentais neste tipo de embarcação: o casco (ou hull), o flutuador (ou ama) e os braços que ligam um ao outro (yakos).

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