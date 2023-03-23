Aulas gratuitas de canoa havaiana beneficiam moradores da Serra

Com patrocínio da ArcelorMittal, o projeto VA'A Carapebus oferece aulas gratuitas de canoa havaiana para comunidade da Serra Crédito: ArcelorMittal/Divulgação

O azul do mar da Praia de Carapebus é o cenário perfeito para a prática da canoa havaiana, uma modalidade em ascensão no Estado que tem transformado a rotina dos moradores da região. Com patrocínio da ArcelorMittal Tubarão, o VA`A Carapebus oferece aulas gratuitas de segunda a sexta-feira para a comunidade.

Liderada pelos coordenadores e instrutores Emilio Caiado e Pedro Alves, o projeto teve início no ano passado, com participação da Associação de Surfe da Praia Mole, e o objetivo principal vai muito além do esporte.

“Além de trazer uma atividade esportiva, queremos gerar um impacto de transformação na comunidade, aumentando a socialização, o convívio, mudando o estilo de vida”, explica Emilio Caiado.

Além de ser uma atividade esportiva, o projeto quer gerar um impacto de transformação na comunidade, aumentando a socialização e o convívio entre os moradores Crédito: ArcelorMittal/Divulgação

Usada como meio de transporte há três mil anos, a canoa havaiana tem a sua origem na Polinésia, região conhecida por agrupar ilhas do Pacífico, entre elas o Havaí, atualmente território dos Estados Unidos.

Além dos benefícios físicos, a canoa havaiana contribui para o aprimoramento de habilidades comportamentais como o trabalho em grupo, a confiança, a sincronia de movimentos e o engajamento.

“A ArcelorMittal Tubarão se orgulha de patrocinar o primeiro clube de Canoa Havaiana do município da Serra, no bairro Praia de Carapebus, comunidade do entorno da empresa. A Canoa Havaiana reúne atividade física saudável, respeito ao mar e criação de laços entre os participantes”, destaca Bernardo Enne, gerente de Comunicação e Relações Institucionais da ArcelorMittal Tubarão.

O projeto teve início com a realização da cerimônia de batismo das canoas havaianas adquiridas pelo clube, seguindo a tradição dos povos canoeiros da Polinésia. Desde então, tem atraído novos adeptos a cada aula.

A canoa havaiana contribui para o aprimoramento de habilidades comportamentais, como o trabalho em grupo, a confiança, a sincronia de movimentos e o engajamento Crédito: ArcelorMittal/Divulgação

“A canoa havaiana é uma modalidade democrática, com pessoas de todos os tipos, desde aquelas que já são dos esportes como as que nunca praticaram. Temos contato direto com a natureza, com baleias, tartarugas. É um aprendizado a cada dia. O projeto é gratuito, mas o que cobramos mesmo é o compromisso, o empenho de todos”, ressalta Emilio.

Para participar das aulas, basta comparecer ao Clube de Canoa Havaiana, com aulas a partir das 05h30, em posse de um documento de identificação e um comprovante de residência que comprove a moradia em Carapebus.

Com a alta procura pelas aulas, iniciadas há menos de um ano, os planos são de expansão para outros bairros e praias da Serra em médio prazo.

Você sabia?

A denominação “canoa havaiana” é adotada para definir as canoas tradicionalmente utilizadas na região do triângulo polinésio. A Polinésia é um conjunto de ilhas no Oceano Pacífico, entre a Austrália e os Estados Unidos, do qual fazem parte o arquipélago do Havaí e o Taiti, que por sua vez faz parte da Polinésia Francesa.