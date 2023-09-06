Signature Praia do Canto une elegância e conforto em um só lugar

O Signature Praia do Canto quer atender à demanda por quem procura um apartamento mais integrado e moderno Crédito: Javé Construtora/Divulgação

A Praia do Canto é um dos bairros mais cobiçados de Vitória e um empreendimento da Javé Construtora na região promete uma experiência única: o Signature Praia do Canto. O prédio combina sofisticação, elegância e conforto num mesmo lugar, atestando justamente uma “assinatura” do que é viver numa localização privilegiada.

Entregue no final de maio, o Signature conta com apartamentos espaçosos e modernos no coração de Vitória: na Avenida Rio Branco.

Com entrega antecipada das unidades de três suítes, que variam de 100m² a 196m² privativos, o foco da Javé Construtora é seguir um conceito de apenas duas unidades por andar, ideal para quem busca privacidade. Para proporcionar maior conforto aos moradores, amplas vagas de garagens estarão à disposição.

No Signature, a sustentabilidade e a elegância andam lado a lado Crédito: Javé Construtora/Divulgação

Conforme explica a engenheira responsável pelo projeto, Mônica Dantas, o empreendimento se destaca pelo design único, que reúne tendências de conforto e conveniência, enquanto mantém a elegância e a sustentabilidade.

“O Signature é o empreendimento primogênito da Javé na Capital. Conta com tomada para carro elétrico e sistema de armazenamento de água pluvial, além de fechadura digital em todos os apartamentos”, observa.

Para atender um público mais exigente, o Signature oferece uma lista extensa de itens de lazer para apenas 29 unidades. Entre eles, estão os espaços gourmet, churrasqueira, quadras, academia, brinquedoteca, sauna, salão de jogos, salão de festas, piscina, petplace e bikepoint.

Na avaliação da engenheira, esses diferenciais complementam a demanda por quem procura um apartamento mais integrado e moderno. “É ideal para casais ou para quem está iniciando a vida e queira morar com conforto em uma boa localização”, pontua Mônica.

O Signature Praia do Canto conta com diversos espaços de lazer para os moradores Crédito: Javé Construtora/Divulgação

Em razão da escassez de terrenos em Vitória, principalmente na Praia do Canto, a região permanece como uma das áreas mais requisitadas da Capital, com um dos metros quadrados mais caros do Brasil e do município.

Para se ter uma ideia, o bairro teve valorização no valor médio da venda de lançamentos de 128% no período de 2012 a 2022, segundo o levantamento do desempenho do mercado imobiliário capixaba da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Estado do Espírito Santo (Ademi-ES).

Personalização

Ainda de acordo com Mônica Dantas, o empreendimento oferece a possibilidade de personalização, permitindo que cada morador imprima seu próprio DNA no local que vai viver, trazendo sua assinatura para o apartamento no Signature Praia do Canto.

Um dos pontos de destaque do Signature, que já está roubando os holofotes da Praia do Canto, é um lindo jardim vertical natural e sua fachada em pele de vidro – conjunto de peças de vidro laminado encaixadas nos quadros de alumínio –, projetada pelo arquiteto Diocelio Grasselli.

“Essa solução proporciona um visual assimétrico para conferir uma beleza diferenciada na torre verticalizada e totalmente revestida de cerâmica”, destaca Mônica Dantas.