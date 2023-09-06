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Construção na Praia da Costa redefine o conceito de viver bem

Com elementos que proporcionam conforto, novo empreendimento da Javé Construtora vai apostar no bem-estar dos moradores
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

06 set 2023 às 11:30

Publicado em 06 de Setembro de 2023 às 11:30

Costa Living
Costa Living tem um conceito que combina inovações tecnológicas e sustentabilidade Crédito: Javé Construtora/Divulgação
Um dos litorais mais procurados para se viver no Espírito Santo, a Praia da Costa é propícia para diversas atividades, como caminhar no calçadão, nadar, surfar, mergulhar e conhecer belas ilhas, além de possuir excelente infraestrutura urbana. Não é à toa que é um dos bairros mais valorizados de Vila Velha.
De acordo com dados da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Estado do Espírito Santo (Ademi-ES), a região da Praia da Costa teve valorização imobiliária na casa dos 134% nos últimos 10 anos.
Pensando nisso, o bairro foi o local escolhido pela Javé Construtora para ser o berço do Costa Living, empreendimento projetado com foco na crescente busca por novos espaços de moradia inspirados na atenção à saúde e ao bem-estar, aliada às inovações tecnológicas e à sustentabilidade.
Costa Living
O Costa Living é localizado em um dos litorais mais procurados para se viver no ES Crédito: Javé Construtora/Divulgação
O Costa Living se conecta às tendências de design, mobilidade e valorização para quem busca um espaço com estilo, tecnologia e qualidade de vida. O projeto arquitetônico vai refletir diversas formas de conforto e conveniência e o empreendimento vai contar com pub para jogos, minimercado, sauna com acesso à piscina, rooftop, spa, solarium, entre outras comodidades.
O gerente de vendas da Javé, Gregório Batista, afirma que o Costa Living é um sucesso da empresa desde a concepção. “Mesmo com a elaboração de estudos preliminares, nos surpreendemos por atingir um público jovem e de investidores tão amplo, que já fez reservas antes mesmo do lançamento”, aponta, acrescentando que as unidades com apartamentos de dois quartos foram as mais procuradas.
A previsão de entrega é janeiro de 2027, e as obras devem começar em setembro deste ano. “Estamos bem próximos da data e quase todo o estoque foi vendido, o que é incrível”, comemora Gregório.

Conceito de qualidade

“Para atingir pessoas mais jovens, apostamos em uma pegada praiana, mas o principal diferencial é a boa localização, perto da Terceira Ponte e com um shopping literalmente em frente”, pontua também o gerente da construtora.
Costa Living
O empreendimento da Javé quer focar no bem-estar e comodidade dos moradores Crédito: Javé Construtora/Divulgação
Outro ponto que, para ele, também jogou a favor do sucesso do Costa Living é a solidez da reputação da marca, como uma construtora que entrega os produtos antecipadamente e com qualidade dos acabamentos.
Desde o primeiro lançamento, em 2005, a Javé se destaca no mercado capixaba, com a missão de oferecer um produto de alto padrão de qualidade e um atendimento diferenciado.

Os espaços do Costa Living são inspirados na atenção à saúde e ao bem-estar; saiba quais são

Para conhecer mais detalhes do empreendimento, acesse javeconstrutora.com.br/empreendimentos/costaliving.

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