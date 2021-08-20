Conheça os direitos que protegem a pessoa com autismo

Pelo menos 10 leis trazem direitos para proteger pessoas com autismo Crédito: Freepik

Ter um filho com autismo requer se cercar de cuidados, ter uma rede de apoio formada por diversos especialistas e conhecer as leis. Sim, a criança com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) tem uma série de direitos que vão garantir a ela bem-estar e maior inclusão. E mais segurança para a família dela também.

O autismo afeta crianças e adultos que, por definição, sofrem de dificuldades de comunicação e interação social, além de, em alguns casos, apresentarem um comportamento restrito e repetitivo.

Uma condição tão especial assim requer um amparo da sociedade, como destaca Bárbara Rampom, coordenadora do Protea Neurodesenvolvimento, centro especializado em saúde mental do grupo Green House, no Espírito Santo.

"Os autistas têm os mesmos direitos assegurados a crianças e adolescente. E foram criadas outras leis para atender suas particularidades, como sendo pessoas com deficiência. Então, têm direito a vagas de estacionamento preferenciais, por exemplo, e outras prioridades", cita Bárbara.

Nem todas as famílias sabem, por exemplo, que servidores públicos pais de autista podem ter sua jornada de trabalho reduzida. Ou que a pessoa com TEA e de baixa renda tem gratuidade na passagem de ônibus.

As famílias também têm direito à dedução e restituição do Imposto de Renda, bem como isenção de impostos para a aquisição de veículos (veja abaixo alguns dos principais benefícios).

Em 2020, segundo a coordenadora do Protea, entrou em vigor a Lei 13.977, conhecida como Lei Romeo Mion, que criou a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea).

Crédito: Acervo pessoal

"Como o autismo não tem cara, é importante que as famílias conheçam essa carteirinha, que dará a sinalização para que a sociedade entenda. Então o autista vai carregar a carteirinha ou um crachá no carro para garantir a vaga de estacionamento e também para garantir a isenção de imposto para compra de um veículo" Bárbara Rampom - Coordenadora do Protea Neurodesenvolvimento

Bárbara ressalta que a lei Romeo Mion é mais nova, mais atualizada e traz mais direitos à pessoa com autismo. A norma tem esse nome em referência ao filho do apresentador de TV Marcos Mion, que tem TEA.

No documento, que é gratuito e tem validade de cinco anos, deve constar nome completo, filiação, local e data de nascimento, número da carteira de identidade, número de CPF, tipo sanguíneo, endereço residencial e telefone, além de foto 3x4, assinatura ou impressão digital do interessado. A lei também exige nome completo, documento de identificação, endereço residencial, telefone e e-mail do responsável legal ou do cuidador.

Veja as principais leis que protegem a pessoa com autismo: