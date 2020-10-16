Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Especial Publicitário

Vista de tirar o fôlego se destaca em edifício residencial de Vitória

Grand Suá Tower apresenta um novo jeito de viver, estudar e morar. Perto de tudo, é o primeiro empreendimento da Grand Construtora na Capital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 out 2020 às 00:22

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 00:22

Vista do Grand Suá
Grand Suá Tower: todos os apartamentos são voltados para o sol da manhã, com vista para a baía de Vitória e o Convento da Penha Crédito: Grand Construtora/Divulgação
Muito conforto, lazer e uma vista de tirar o fôlego. Esses são alguns dos diferenciais do Grand Suá Tower, o mais novo empreendimento da Grand Construtora, lançado no cada vez mais valorizado bairro da Praia do Suá, em Vitória.
Localizado na esquina das ruas Ferreira Coelho e Almirante Tamandaré, o primeiro investimento da Grand, em Vitória, tem todos os seus apartamentos voltados para o sol da manhã, com vista para a baía de Vitória e o Convento da Penha.
O projeto arquitetônico, assinado pelo renomado Gregório Repsold, apresenta design contemporâneo valorizado por linhas arrojadas com tons, texturas e acabamentos diferenciados. Seus 25 andares abrigam apartamentos amplos e luxuosos, e espaços de lazer com todas as opções que crianças e adultos adoram.
Mas o novo empreendimento foi além dos atributos arrojados de seu projeto. Voltado para o novo normal, o Grand Suá Tower apresenta um novo jeito de viver, estudar e morar.
Rodrigo Barbosa Gomes, diretor-presidente da Grand Construtora
Rodrigo Barbosa Gomes, presidente da Grand Construtora, destaca novo perfil dos consumidores e investimento da empresa para atendê-los Crédito: Grand Construtora/Divulgação
Com a certeza de que venceremos a pandemia e de que não haverá retorno à antiga rotina, visto que nesta crise aprendemos a desacelerar, a nos proteger, a nos divertir em pequenos grupos, entre outras coisas, passamos a produzir para um novo capixaba. Afinal, entendemos que se tornou necessário oferecer às novas famílias apartamentos ajustados a este novo cenário que pede ambientes mais amplos, com varandas, área de lazer diferenciada e vistas incríveis, argumenta o presidente da Grand Construtora, Rodrigo Barbosa Gomes.

REFÚGIO URBANO

Sempre dedicada a proporcionar soluções que transformem o dia a dia dos seus clientes, a Grand projetou esse verdadeiro refúgio urbano que tem, entre seus destaques, todos os apartamentos de frente para um dos mais importantes cartões postais do Espírito Santo, a baía de Vitória e o Convento da Penha.
Em torre única, com design inovador, o Grand Suá, além dos luxuosos apartamentos com dois quartos com 70 m², reúne espaço gourmet, academia e piscina nos últimos andares (24º e 25º). O espaço gourmet, aconchegante e requintado, será entregue pronto para receber os moradores com suas pequenas celebrações. A academia, montada com equipamentos e mobiliário, terá até piso vinílico que deixa o ambiente mais silencioso, e a piscina, com uma de suas paredes em vidro, proporcionará mergulhos nas alturas. Todos esses espaços proporcionarão momentos únicos, em meio a paisagens inesquecíveis.
Área gourmet do Grand Suá
Área gourmet do Grand Suá será entregue pronta para receber os moradores com suas pequenas celebrações Crédito: Grand Construtora/Divulgação
Para facilitar o dia a dia das famílias e o fluxo de visitantes, o salão de festas com varanda e cozinha integrada, estrategicamente posicionados próximo ao playground e a miniquadra descoberta, ficam no pilotis.
O Grand Suá Tower impressiona por sua qualidade, luxo e exclusividade. À sua localização privilegiada somam-se outros aspectos, como planta inteligente com ambientes otimizados, equipamentos modernos, acabamentos de alto padrão, área de lazer diferenciada.
Todos esses pontos, sem dúvida, foram considerados e incluídos em seu projeto. Mas nosso objetivo ao construí-lo foi além. Toda a sua concepção, do planejamento à finalização, buscou, principalmente, proporcionar alto nível de conforto, tranquilidade e segurança aos seus moradores. Afinal, oferecer as melhores soluções de moradia para nossos clientes está no nosso DNA, assegura Rodrigo Barbosa. 

SAIBA MAIS

O Grand Suá Tower conta com uma torre de 25 andares e arquitetura diferenciada. Todos os apartamentos do edifício têm vista para a baía de Vitória. São dois quartos, sendo uma suíte e somente 3 apartamentos por andar. O luxo e a inspiração cosmopolita marcam presença neste primeiro investimento da construtora na Praia do Suá, pensado para receber a família e celebrar a vida. Mais informações podem ser obtidas no site da empresa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados