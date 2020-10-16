Localização é tudo na hora de decidir a compra de um imóvel

Boa localização e facilidade de deslocamento são vantagens para os compradores do Grand Suá Tower Crédito: Grand Construtora/Divulgação

Localização é um dos fatores mais importantes a serem considerados quando o assunto é adquirir um imóvel, seja para moradia, seja para investimento. Além das qualidades técnicas do empreendimento, é fundamental que o comprador relacione suas atividades e necessidades, e opte por um local que garanta um dia a dia de conforto e praticidade para toda a família.

Boa localização garante qualidade de vida e valorização futura. Por isso, investir em imóveis que, como se diz, são perto de tudo, é um aspecto que todo cliente deve observar, recomenda o presidente da Grand Construtora, Rodrigo Barbosa Gomes.

As pesquisas confirmam que o capixaba prefere ter próximo de sua casa serviços diversos, incluindo facilidade de deslocamento. Este fator identificado pela Grand foi determinante para a escolha do local onde está sendo construído o primeiro empreendimento da empresa em Vitória: o Grand Suá Tower.

"Estamos lançando, no melhor ponto da Praia do Suá, um bairro bucólico e diferenciado, o edifício que dará novo ritmo à região. O Grand Suá marcará a paisagem urbana do bairro. Sua arquitetura contemporânea e projeto diferenciado surpreendem a todos que visitam o stand de vendas instalado no local" Rodrigo Barbosa Gomes - Presidente da Grand Construtora

A esquina onde o empreendimento foi lançado, entre as ruas Ferreira Coelho e Almirante Tamandaré, resume o conceito de que localização é tudo. Ele está no melhor ponto da Praia do Suá, ideal para quem quer qualidade de vida na região mais querida e estratégica da Capital.

Projeção noturna da fachada do recém-lançado empreendimento na Praia do Suá Crédito: Grand Construtora/Divulgação

SERVIÇOS

A Praia do Suá é uma raridade. Em meio às suas ruas bucólicas, marcadas por muitas casas e pequenos comércios, encontra-se uma expressiva rede de serviços que inclui, entre outros, farmácias, padarias, cabeleireiros, restaurantes e clínicas médicas. Tudo muito próximo, reduzindo, e muito, a necessidade de se locomover de carro ou de enfrentar trânsito.

Situada entre os três bairros mais valorizados de Vitória - Praia do Canto, Enseada do Suá e Bento Ferreira - a Praia do Suá também está perto de escolas, hospitais, shoppings, pontos de entretenimento, praias e muito mais.

No quesito educação, por exemplo, está pertinho da Escola Americana de Vitória, do Centro Educacional Leonardo da Vinci e do Centro Universitário Salesiano (Unisales). Também há vários serviços de saúde na região, entre os quais o hospital da Unimed Vitória.

Para as compras, sobram opções. Há três supermercados (Extrabom, Extraplus e Carone), o Hortifruti e uma loja Tok Stok. Além do Shopping Vitória, o mais frequentado do Estado, e diversos centros comerciais menores.

Serviços, bancários e públicos, e transações empresariais, podem ser resolvidos na vizinha Enseada do Suá, onde também está o principal acesso para Vila Velha - a Terceira Ponte.

As opções de lazer, a poucos metros do Grand Suá Tower, também são inúmeras. Alguns dos restaurantes mais famosos, como o tradicional São Pedro, um dos primeiros a oferecer a moqueca capixaba na cidade, estão lá. Se a preferência for por doces, quase na porta do prédio está a DBelém, com suas delícias portuguesas.

São diferenciais, ainda, pontos pitorescos como o centro de visitantes do Projeto Tamar, no qual estão instalados dois aquários para a observação de tartarugas marinhas, e são promovidas palestras sobre sua vida, reprodução e preservação.

O centro de visitantes do Projeto Tamar está situado nas proximidades do novo edifício da Grand Construtora Crédito: Grand Construtora/Divulgação

O bairro também é contemplado por ciclovias e por uma orla urbanizada, da qual é possível apreciar o mar, e a movimentação dos navios que chegam e saem do Porto de Vitória. Tudo isso com uma esplêndida vista do Convento da Penha.

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