Hora de fazer bons negócios e morar bem no novo normal

Academia do Grand Suá Tower tem vista invejável para a baía de Vitória Crédito: Grand Construtora/Divulgação

No "novo normal", as moradias serão amplas, confortáveis, inovadoras e cheias de design. As residências desta nova década do século XXI chegam transformadas e também trazendo mudanças na relação das pessoas com o espaço físico ao seu redor. Por conta disso, as empresas do mercado imobiliário se desdobram em pesquisas e avaliações para entender as tendências e, especialmente, como vão encantar seus clientes com os novos projetos residenciais.

Para algumas dessas empresas, entretanto, a adaptação dos empreendimentos ao novo perfil de consumidores não chega a ser um fato recente. A Grand Construtora, por exemplo, antes mesmo da pandemia redesenhar maneiras de viver e trabalhar, já fazia estudos e buscava terrenos diferenciados, priorizando áreas que permitissem elaborar projetos alinhados aos interesses dos clientes do futuro.

Os edifícios Mar do Leste, em Vila Velha, e o Grand Suá, em Vitória, exemplificam dois desses projetos inovadores, planejados há mais de um ano e que conquistaram o consumidor do novo normal.

Lançado em março, o Mar do Leste teve todas as suas unidades residenciais comercializadas em apenas quatro meses. Entre os atrativos responsáveis pelo bom desempenho estão sua localização -em uma esquina na segunda quadra da Praia de Itaparica, com todos os apartamentos com vista para o mar - a varanda gourmet, e seu lazer sofisticado, com um projeto paisagístico humanizado que harmoniza arquitetura, espaços livres e arborizados para circulação.

Já o Grand Suá, apresentado ao mercado em julho, teve 40% das suas unidades comercializadas em somente 15 dias. Localizado em desejada esquina da Praia do Suá, o empreendimento tem projeto único: torre com 25 andares fica próxima aos principais serviços e comércios, e abriga apartamentos com acabamento de altíssimo padrão.

Com localização privilegiada em um dos bairros mais nobres e cobiçados da Capital, sua vista é emoldurada pela baía de Vitória, Convento da Penha e Terceira Ponte. Até mesmo a piscina e a academia têm vistas invejáveis. O tamanho diferenciado das unidades é outro atrativo do projeto que tem, ainda, três andares de lazer, distribuído no pilotis e nos 14º e 15º andares.

DESEJOS E EXPECTATIVAS

As características de ambos os projetos vêm justamente ao encontro dos desejos e expectativas deste novo consumidor que está se formando.

O sucesso de vendas dos dois lançamentos, cujos investimentos são da ordem de R$ 40 milhões, também comprova o bom momento da Grand Construtora em 2020. Ainda que a pandemia tenha pegado quase toda a indústria da construção civil de surpresa, e feito muitas empresas reverem seus projetos, a Grand conseguiu manter todas as suas atividades programadas para o ano.

Lançamentos

Além dos imóveis modernos e diferenciados  bem ao gosto do novo consumidor -, a boa performance se deve, ainda, à queda dos juros. O mercado que demanda por imóveis percebeu, mais uma vez, que investir no setor é um bom negócio, também e principalmente em tempos de crise. EsSa é a avaliação do presidente da Grand Construtora, Rodrigo Barbosa Gomes. A queda dos juros favorece quem procura investir em um imóvel. Com os cortes sucessivos na taxa Selic, o cenário contribui para que os investidores busquem os imóveis como uma forma rentável e segura de aplicar o seu dinheiro, avalia.

Sobre as mudanças que estão acontecendo na forma de projetar os novos imóveis, o executivo acredita que as tendências que se mostram hoje deverão permanecer, mesmo após a vacina contra a Covid-19. As pessoas tiveram contato com uma nova forma de viver, de trabalhar. Uma forma em que qualidade de vida e tempo foram priorizados. Isso, certamente, não vai ter volta. Temos, como empresas, que nos adaptar a esse novo normal e oferecer o que o cliente deseja, finaliza Barbosa.

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