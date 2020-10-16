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Arquitetura diferenciada que impacta positivamente nas cidades

Para a Grand Construtora, a obra precisa ser democrática e responsável. Construir um mundo melhor é um dos principais valores da empresa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 out 2020 às 00:37

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 00:37

Fachada Grand Construtora
Grand Construtora: a empresa se dedica a erguer prédios que possam reunir estética e funcionalidade Crédito: Grand Construtora/Divulgação
Erguer prédios que unam estética e funcionalidade. Essa é a marca da Grand Construtora, que apresenta empreendimentos residenciais, com apartamentos de excelente padrão, e dotados de área de lazer, serviços e recursos de última geração. Os imóveis também trazem arquitetura marcante, que valoriza e embeleza os bairros onde se instalam.
O mais recente lançamento da empresa, o Grand Suá Tower, será construído em um dos pontos mais valorizados do charmoso bairro da Praia do Suá, em Vitória, e é um exemplo desse diferencial. A fachada impressiona pela arquitetura moderna e uso de materiais distintos e resistentes.
Destaque especial para a torre única, projetada ocupando apenas 12% do terreno, o que permite livre circulação de ar e mais luminosidade para todo o bairro. Esse conceito moderno de construção, mais focado na qualidade de vida de todos da cidade, evita o adensamento e torna muito mais prazeroso o dia a dia de seus próprios moradores.
Salão do Grand Suá
Salão do Grand Suá Tower é um exemplo de que cada espaço interno foi projetado com acabamentos personalizados Crédito: Grand Construtora/Divulgação
A arquitetura está cada vez mais democrática e responsável. Não se concebe edificações que ocupem todo o terreno onde se instalam, gerando prédios colados uns aos outros, com verdadeiros paredões que comprometem o bem-estar de toda a região. Essa arquitetura desumana, que privilegia os que podem pagar pelos melhores espaços, não cabe mais no mundo de hoje. Nós, construtores, temos que contribuir positivamente com a sociedade, viabilizando projetos que pensem nos interesses do empreendedor, claro, mas que também tenham a preocupação de incluir, entre seus pilares, a qualidade de vida, a atenção à vida cotidiana de toda a cidade, ressalta o presidente da Grand Construtora, Rodrigo Barbosa Gomes.
E o Grand Suá Tower apresenta muito mais. Além da planta inteligente dos apartamentos, todos com vista panorâmica para a baía de Vitória, cada espaço interno foi projetado com acabamentos personalizados e interação contemporânea entre os ambientes.
Gregório Repsold, arquiteto
Gregório Repsold, arquiteto que assina o projeto, ressalta o conceito do empreendimento: qualidade de vida Crédito: Grand Construtora/Divulgação
Segundo o arquiteto que assina o projeto, Gregório Repsold, o arrojado edifício traz em sua linguagem o conceito de viver num espaço onde a qualidade de vida determina seu cotidiano. O edifício marcará de vez a paisagem urbana do bairro, com uma arquitetura moderna, valorizada pelas linhas arrojadas com tons, texturas e acabamentos diferenciados em suas fachadas. Um espaço único em que a eficiência, o conforto e a beleza estão retratados em cada ambiente, de maneira ímpar, valoriza.

SAIBA MAIS

O Grand Suá Tower conta com uma torre de 25 andares e arquitetura diferenciada. Todos os apartamentos do edifício têm vista para a baía de Vitória. São dois quartos, sendo uma suíte e somente 3 apartamentos por andar. O luxo e a inspiração cosmopolita marcam presença neste primeiro investimento da construtora na Praia do Suá, pensado para receber a família e celebrar a vida. Mais informações podem ser obtidas no site da empresa

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