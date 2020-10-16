Empreendimento residencial revela um novo tempo para a Praia do Suá

Sala do Grand Suá Tower: projeto reúne conceitos modernos de construção, sustentabilidade e tecnologia de última geração Crédito: Grand Construtora/Divulgação

Quando se fala na Praia do Suá, em Vitória, a primeira lembrança que vem à cabeça é que se trata de um bairro tradicional, bucólico, bem localizado, mas que não acompanhou o desenvolvimento da região, em especial dos vizinhos Praia do Canto, Enseada do Suá e Bento Ferreira. Muitas de suas construções estão como eram, acrescidas, apenas, das marcas que o tempo lhe impôs.

Essa realidade, entretanto, vai mudar com a chegada da Grand Construtora ao bairro, onde construirá um icônico empreendimento residencial: o Grand Suá Tower, um projeto que reúne conceitos modernos de construção, sustentabilidade e tecnologia de última geração.

Lançado recentemente, o arrojado edifício se harmoniza integralmente com as características tradicionais da Praia do Suá, mas, ao mesmo tempo, requalifica o bairro e fomenta seu desenvolvimento com o design moderno e inspirador do empreendimento.

O Grand Suá Tower acrescentará mais um importante momento à trajetória da Praia do Suá, cuja ocupação começou a deslanchar a partir da formação de uma vila de pescadores no início do século passado, em sua maioria portugueses, e que ainda guarda muito da sua rica história. As movimentadas peixarias e o tradicional restaurante São Pedro são exemplos, hoje, desse tempo guardado na memória.

Todos os apartamentos têm vista para a baía de Vitória Crédito: Grand Construtora/Divulgação

A Praia do Suá ganhou novo fôlego de desenvolvimento com o Grand Suá Tower. Chegamos ao bairro com muito respeito à sua memória, tradição e aos seus moradores. Mas sabemos da força transformadora que um empreendimento bem planejado, que transita responsavelmente entre o passado e o presente, pode trazer para todos. Assim, decidimos investir neste bairro com um prédio que, no futuro, será marco de um novo e próspero tempo, ressalta o presidente da Grand Construtora, Rodrigo Barbosa Souza.

O projeto de chegada da Grand Construtora a Vitória se preocupou, antes de tudo, em contratar um arquiteto capaz de entender as peculiaridades do adorável bairro e desenvolver um prédio moderno, ajustado ao estilo de vida urbana do século XXI. O escolhido foi Gregório Repsold, um dos profissionais de arquitetura mais proeminentes do Espírito Santo.

Com torre única de 25 andares, e apenas três apartamentos amplos de dois quartos por andar, todos de frente e com vista para a baía de Vitória, o empreendimento ainda tem lazer, conveniências e funcionalidades que se destacam entre as modernidades e as tendências futuras de moradia.

O edifício será construído de modo a aproveitar melhor o espaço do terreno, e também garantir ventilação e insolação para todo o bairro Crédito: Grand Construtora/Divulgação

O projeto de construção do Grand Suá Tower também foi desenvolvido pensando no que o empreendimento poderia agregar ao bairro. Além de atender aos seus potenciais clientes, foi dada uma atenção especial a toda a sua vizinhança com o objetivo de tornar ainda melhor a vida de todos os que estão em seu entorno.

Entre as orientações dadas ao arquiteto, estava assegurar o melhor aproveitamento do terreno para permitir que a ventilação e a insolação continuassem por todo o bairro. O resultado foi um prédio único, que se integra à região e reúne novas tecnologias, materiais e equipamentos modernos, alta qualidade, sustentabilidade e design arrojado. Um prédio que, mais do que estrutura e conforto, se integra ao bairro respeitando a região como um todo, entregando valor e experiência.

Queremos ser uma tendência, além de inspiração para os próximos empreendimentos que serão erguidos no bairro, tanto em termos de arquitetura quanto de qualidade de vida. As pessoas estão no centro de todo o nosso trabalho. Sabemos que a sociedade passa por mudanças marcantes de comportamento e de consumo. Os tempos pandêmicos confirmam isso. Pensar formas de moradia a partir do novo normal é imperativo. Mas sabemos que todas as mudanças precisam acontecer tendo o ser humano no centro do trabalho, explica Rodrigo Barbosa.

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