Conheça a Vitrine AG e escolha o presente para a sua mãe

Não deixe de presentear aquela que é especial todos os dias do ano Crédito: Freepik

A Rede Gazeta lançou o projeto Vitrine AG, uma página especial no site A Gazeta que reúne dicas de presentes para o Dia das Mães, celebrado no próximo domingo (10). Em tempos de pandemia do novo coronavírus, o objetivo principal da plataforma é fornecer aos clientes diferentes opções de produtos, facilitando a vida dos internautas que devem seguir as recomendações das autoridades em saúde e evitar de sair às ruas para conter o avanço da Covid-19.

Dessa forma, para que todos fiquem seguros, as compras podem ser feitas pela internet, e os estabelecimentos estão realizando as entregas em casa. Na página, é possível encontrar ofertas que vão desde floriculturas e joalherias até lojas de veículos automotivos e roupas.

Segundo o diretor de Mercado Anunciante da Rede Gazeta, Marcio Chagas, essa é a primeira vez que o projeto está sendo realizado. "Estamos vivendo um cenário histórico com o novo coronavírus. A forma como estávamos acostumados a nos relacionar está passando por uma transformação. E essa transformação, é claro, também está interferindo no modo como fazemos nossas compras. O Dia das Mães sempre foi uma data forte para a economia e, neste ano, o comércio precisou se reinventar", observa.

Ainda de acordo com Marcio Chagas, a Vitrine AG é uma forma de aumentar o laço entre os consumidores e as lojas. Para ele, é mais um canal de divulgação que as marcas têm para compartilhar dicas de presentes e homenagear as mães da melhor forma.

"Esse projeto é inédito e inovador, além de ser uma forma de a Rede Gazeta demonstrar sua preocupação com a segurança dos consumidores e dos clientes. A mensagem das autoridades é clara e pede que as pessoas fiquem em casa. Nosso dever é obedecer às recomendações e fazer a nossa parte. Juntos, vamos sair dessa crise ainda mais fortes" Marcio Chagas - Diretor de Mercado Anunciante da Rede Gazeta