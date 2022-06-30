Sistema de esgoto da Serra terá R$ 500 milhões em investimentos até 2025

O valor de investimento contemplará todas as obras referentes à modernização das ETEs, conclusão das obras de expansão do sistema de coleta, instalação de novas estações elevatórias de esgoto, entre outras ações. Crédito: ETE Manguinhos/Divulgação

Poucas cidades brasileiras apresentam performance similar à Serra quando o assunto é saneamento básico. Cerca de 90% da população tem acesso aos serviços de coleta e tratamento de esgoto, o que coloca o município entre os 50 melhores do país no Ranking do Saneamento divulgado pelo Instituto Trata Brasil.

“O ranking visa avaliar a situação do saneamento básico no país, o percentual da população com acesso à água e a coleta e tratamento de esgoto e os investimentos para avanço dos serviços”, explica Luana Pretto, presidente-executiva do Instituto Trata Brasil.

Até 2025, o sistema de tratamento de esgoto da Serra receberá investimentos da ordem de R$ 500 milhões, valor que contemplará todas as obras referentes à modernização das Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs), conclusão das obras de expansão do sistema de coleta, instalação de novas estações elevatórias de esgoto e outras ações.

Responsável pela operação e manutenção do esgotamento sanitário no município, a Ambiental Serra, que opera uma parceria público-privada (PPP) com a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), já investiu R$ 305 milhões desde 2015, quando assumiu o serviço.

“São investimentos que se refletem em mais qualidade de vida e desenvolvimento”, destaca Justino Brunelli, diretor-presidente da Aegea ES.

Para realização das obras de reformulação das estações, a empresa iniciou em 2021 o processo de liberação junto ao Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) e Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) e aguarda o licenciamento ambiental para execução dos investimentos, o que vai contribuir para aprimorar a eficiência do processo de tratamento do esgoto no município, dentro do prazo previsto no contrato de PPP.

Algumas das estações de tratamento já passaram por processo de modernização, caso da ETE Manguinhos, que é a maior e a mais eficiente do município, e da ETE Serra Sede. Juntas, as duas unidades ganharam cerca de R$ 15 milhões em investimentos – elas recebem e tratam mensalmente 438 milhões de litros de esgoto, beneficiando quase 100 mil pessoas.

“Em todas as ETEs do município, a Ambiental Serra vem assegurando a manutenção e tratamento adequado do esgoto, obtendo os índices de eficiência exigidos, ou seja, de pelo menos 85%”, destaca Brunelli.

Essa eficiência é atestada em análises feitas por laboratório credenciado e confirmada por verificador independente. Os resultados das análises também são encaminhados para validação do Iema e da Agerh, que são os órgãos reguladores.

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