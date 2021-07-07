Desafios do Direito na pandemia são tema de live da OAB-ES

A pandemia do novo coronavírus trouxe muitos desafios para a sociedade, que teve e continua precisando se adaptar aos novos tempos. Cada profissão também precisou buscar alternativas mais rápidas e precisas para o momento vivido, como mostra o tema da live realizada pela Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Espírito Santo (OAB-ES) que acontece nesta quinta-feira (8), no site A Gazeta, a partir das 20h.

Com o tema “Direitos na pandemia: Desafios para a advocacia e lições para o futuro”, a live vai abordar como advogadas e advogados do Espírito Santo, com o apoio da Ordem, otimizaram e buscaram novas ferramentas para se adaptar a este novo normal do Direito e as lições que foram aprendidas durante esse período.

O encontro será gratuito e em parceria com A Gazeta e terá como debatedores o presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho, o secretário-geral Marcus Felipe Botelho Pereira e a presidente da Comissão de Direitos Sociais, Mayara de Oliveira Nogueira.

José Carlos Rizk Filho: "Vamos falar um pouco de tudo o que a Ordem fez neste período" Crédito: OAB-ES/Divulgação

“Desde o início da pandemia, a Ordem não parou de trabalhar, tanto em nível nacional quanto no Estado. Por isso, estamos convidando a todos para participarem desse debate. Vamos falar um pouco de tudo o que a Ordem fez neste período, algumas ações, inclusive pioneiras, e também sobre o que provavelmente será tendência dentro dessa temática. Esperamos que participem”, convida o presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho.

Com a necessidade de instalar o trabalho remoto logo no início da pandemia, Rizk Filho conta que a entidade se adaptou à realidade, buscando a tecnologia adequada que pudesse continuar prestando um serviço de excelência tanto para advogados e advogadas quanto para os cidadãos.

Marcus Felipe Botelho Pereira afirma que o isolamento social intensificou a transformação digital no Direito Crédito: OAB-ES/Divulgação

“Foi um desafio, sem dúvida, mas fomos nos adaptando dia a dia, criando novas formas de enxergar o Direito dentro daquele novo normal que estava surgindo. Claro, foi um enorme aprendizado, e ainda está sendo, porque certamente essa reinvenção do Direito estará sempre presente daqui pra frente. É sobre isso que vamos debater nesta live”, ressalta.

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

O secretário-geral da Ordem, Marcus Felipe Botelho Pereira, acredita que o isolamento social intensificou essa transformação digital no Direito, que já era vislumbrada por muitos profissionais da área. Entre as ações, ele destaca novas formas de atendimento, encabeçadas pelo presidente da entidade, como o Drive Thru em frente ao Fórum de Vitória, que surgiu na pandemia, teve adesão de todos os profissionais e deve continuar, mesmo com a redução dos casos de Covid-19.

“Certamente, passaremos a utilizar ferramentas tecnológicas para agilizar ainda mais o trabalho de advogados e juristas. Os escritórios também vão precisar se reinventar diante dessa nova realidade para se manter competitivos no mercado. Mas a OAB, com certeza, vai procurar estar sempre na vanguarda para apoiar a classe nessa nova ordem que está surgindo”, garante Marcus Botelho.

Já a presidente da Comissão dos Direitos Sociais, Mayara de Oliveira Nogueira, ressalta que a pandemia estabeleceu uma nova configuração e comportamentos da sociedade e das relações, como o isolamento social e as medidas sanitárias. Falando especificamente sobre a advocacia, ela ressaltou que a Ordem e a Comissão de Direitos Sociais têm implementado e pensado em uma série de ações que se ocupam desse novo momento.

Mayara de Oliveira Nogueira ressalta que a pandemia estabeleceu uma nova configuração e comportamentos da sociedade Crédito: OAB-ES/Divulgação

“Logo no início da pandemia nós fizemos uma campanha de arrecadação de cestas básicas que foram distribuídas a advogados que estavam em situação de vulnerabilidade naquele momento e também para a sociedade, entre outras ações solidárias. E também pensando na advocacia, nessa nova forma de organização, a Comissão, como todas as outras da OAB, tem promovido cursos de qualificação profissional para que possamos entender como essas tecnologias podem ser aplicadas no Direito”, explica Mayara.

Além disso, Mayara informa que a Ordem, de modo geral nesse período, tem realizado outros projetos importantes para a classe advocatícia, como a Ouvidoria da Mulher, que surgiu como uma forma de amparar as mulheres que, infelizmente, por estarem mais dentro de casa estão mais vulneráveis à violência doméstica, além de oferecer atendimento psicossocial.

“Enfim, estamos nos reinventando dentro deste novo normal, atentos às demandas mais importantes, para prestar um serviço de excelência nesse período”, observa.

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