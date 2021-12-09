Advogadas da OAB-ES prestam atendimento no ônibus itinerante da Lei Maria da Penha

As advogadas estão prestando atendimento voluntário às mulheres em situação de violência doméstica Crédito: OAB/Divulgação

Um grupo de advogadas da OAB-ES está prestando atendimento voluntário às mulheres em situação de violência doméstica e familiar no Juizado Itinerante da Lei Maria da Penha. A iniciativa foi possível por meio de uma parceria com o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES). O serviço funciona no chamado Ônibus Rosa, que é todo equipado.

Uma ação aconteceu em Vila Velha, com a participação das Comissões das Mulheres Advogadas da Seccional Espírito Santo e da Subseção de Vila Velha da OAB-ES, durante a 9ª Semana Justiça pela Paz, que aconteceu no mês de novembro. O ônibus atendeu em frente ao Fórum de Vila Velha, das 9 às 12h e das 13 às 17h.

A próxima ação acontece nesta sexta-feira (10/12). O ônibus itinerante da Lei Maria da Penha estará no bairro Feu Rosa, na Serra, das 8 às 16h, em parceria com a Comissão da Mulher da Advogada da 17ª Subseção. O atendimento será na Rua Vitória-Régia, em frente à Unidade de Saúde do bairro.

A próxima ação acontece nesta sexta-feira (10/12). O ônibus itinerante da Lei Maria da Penha estará no bairro Feu Rosa, na Serra, das 8 às 16h Crédito: OAB/Divulgação

A vice-presidente da OAB-ES, Anabela Galvão, acompanhou o trabalho em Vila Velha com a coordenadora estadual da mulher em situação de violência doméstica e familiar do TJES, a juíza Hermínia Maria Silveira Azoury, que está comandando todo esse trabalho. “A OAB-ES sempre estará presente apoiando ações como essa do TJES. Parabenizo também as advogadas que estão prestando atendimento e fazendo a diferença. A Comissão da Mulher Advogada está comprometida em combater qualquer tipo de violência contra as mulheres e as nossas advogadas”, disse Anabela Galvão.

Anabela Galvão: "A Comissão da Mulher Advogada está comprometida em combater qualquer tipo de violência contra as mulheres e as nossas advogadas" Crédito: OAB-ES/divulgação

“Eu já fui advogada e sei como é importante as partes dos jurisdicionados terem esse apoio da OAB e, principalmente, porque a nossa vice é uma mulher. Ficamos muito gratos à Comissão da Mulher Advogada, que tem contribuído com o trabalho. Também estou pronta para ajudar as mulheres advogadas da OAB-ES”, declarou a juíza Hermínia Azoury.