Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Especial Publicitário

Advogadas da OAB-ES prestam atendimento no ônibus itinerante da Lei Maria da Penha

A iniciativa foi possível por meio de uma parceria com o Tribunal de Justiça do Espírito Santo. O serviço funciona no chamado Ônibus Rosa, que é todo equipado
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

09 dez 2021 às 10:30

Publicado em 09 de Dezembro de 2021 às 10:30

Advogadas da OAB-ES prestam atendimento no ônibus itinerante da Lei Maria da Penha
As advogadas estão prestando atendimento voluntário às mulheres em situação de violência doméstica Crédito: OAB/Divulgação
Um grupo de advogadas da OAB-ES está prestando atendimento voluntário às mulheres em situação de violência doméstica e familiar no Juizado Itinerante da Lei Maria da Penha. A iniciativa foi possível por meio de uma parceria com o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES). O serviço funciona no chamado Ônibus Rosa, que é todo equipado.
Uma ação aconteceu em Vila Velha, com a participação das Comissões das Mulheres Advogadas da Seccional Espírito Santo e da Subseção de Vila Velha da OAB-ES, durante a 9ª Semana Justiça pela Paz, que aconteceu no mês de novembro. O ônibus atendeu em frente ao Fórum de Vila Velha, das 9 às 12h e das 13 às 17h.
A próxima ação acontece nesta sexta-feira (10/12). O ônibus itinerante da Lei Maria da Penha estará no bairro Feu Rosa, na Serra, das 8 às 16h, em parceria com a Comissão da Mulher da Advogada da 17ª Subseção. O atendimento será na Rua Vitória-Régia, em frente à Unidade de Saúde do bairro.
Ônibus Rosa, do Juizado da Lei Maria da Penha
A próxima ação acontece nesta sexta-feira (10/12). O ônibus itinerante da Lei Maria da Penha estará no bairro Feu Rosa, na Serra, das 8 às 16h Crédito: OAB/Divulgação
A vice-presidente da OAB-ES, Anabela Galvão, acompanhou o trabalho em Vila Velha com a coordenadora estadual da mulher em situação de violência doméstica e familiar do TJES, a juíza Hermínia Maria Silveira Azoury, que está comandando todo esse trabalho. “A OAB-ES sempre estará presente apoiando ações como essa do TJES. Parabenizo também as advogadas que estão prestando atendimento e fazendo a diferença. A Comissão da Mulher Advogada está comprometida em combater qualquer tipo de violência contra as mulheres e as nossas advogadas”, disse Anabela Galvão.
Anabela Galvão, vice-presidente da OAB-ES
Anabela Galvão: "A Comissão da Mulher Advogada está comprometida em combater qualquer tipo de violência contra as mulheres e as nossas advogadas" Crédito: OAB-ES/divulgação
“Eu já fui advogada e sei como é importante as partes dos jurisdicionados terem esse apoio da OAB e, principalmente, porque a nossa vice é uma mulher. Ficamos muito gratos à Comissão da Mulher Advogada, que tem contribuído com o trabalho. Também estou pronta para ajudar as mulheres advogadas da OAB-ES”, declarou a juíza Hermínia Azoury.
“Essa edição do Ônibus Rosa está sendo extremamente especial, pois conseguimos o apoio de muitas advogadas voluntárias que estão engajadas em salvar mulheres. Juntas, aprendemos que a advocacia é mais do que se possa ver. Podemos devolver esperança para as vítimas. Essa é uma luta dolorosa e necessária”, disse a presidente da Comissão da Mulher Advogada da 8ª Subseção da OAB ES, Rafaella Caus. "A edição do ônibus rosa em parceria com a coordenadoria de enfrentamento de violência doméstica do TJES busca ampliar a efetividade da Lei Maria da Penha. As ações buscam concentrar os esforços para agilizar o andamento dos processos relacionados à violência de gênero. Temos que ter mulheres, meninas, homens e meninos envolvidos nesse processo de conscientização, ponto extremamente importante para afastar esse tipo de violências da nossa sociedade. Todos e todas precisam estar envolvidos", disse a secretária-geral da Comissão da Mulher Advogada, Genaina Vasconcellos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Violência Contra a Mulher
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados