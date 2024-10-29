Trânsito no ES mata mais que assassinatos: educação pode ser a saída

O assunto agora é a insegurança no trânsito. No primeiro semestre deste ano, as estatísticas mudaram de uma forma inédita. O número de mortes no trânsito no Espírito Santo superou o número de homicídios. De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública, a Sesp, de janeiro a julho deste ano, 562 pessoas morreram nas estradas e 518 foram assassinadas. É como se sete aviões da Voepass, aquele do acidente em São Paulo em agosto desse ano, tivessem caído no Espírito Santo. Os especialistas em trânsito e a polícia destacam que o desrespeito às leis de trânsito é um dos principais fatores causadores de tanta violência. Uma das alternativas para sair desse caminho perigoso está na educação. Vamos conferir na reportagem de Isaac Ribeiro.

