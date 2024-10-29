Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Reportagem Especial

Trânsito no ES mata mais que assassinatos: educação pode ser a saída

Ouça a reportagem especial do jornalista Isaac Ribeiro

Publicado em 29 de Outubro de 2024 às 11:37

Publicado em 

29 out 2024 às 11:37
Acidente entre carretas deixa trânsito interditado na BR 101
Acidente entre carretas deixa trânsito interditado na BR 101 Crédito: Leitor| A Gazeta
O assunto agora é a insegurança no trânsito. No primeiro semestre deste ano, as estatísticas mudaram de uma forma inédita. O número de mortes no trânsito no Espírito Santo superou o número de homicídios. De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública, a Sesp, de janeiro a julho deste ano, 562 pessoas morreram nas estradas e 518 foram assassinadas. É como se sete aviões da Voepass, aquele do acidente em São Paulo em agosto desse ano, tivessem caído no Espírito Santo. Os especialistas em trânsito e a polícia destacam que o desrespeito às leis de trânsito é um dos principais fatores causadores de tanta violência. Uma das alternativas para sair desse caminho perigoso está na educação. Vamos conferir na reportagem de Isaac Ribeiro.
ESPECIAL - ISAAC RIBEIRO - ACIDENTES TRÂNSITO - 12.08s - OUT 2024.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados