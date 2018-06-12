Trânsito na Grande Vitória dá nó após interdição da Terceira Ponte

Trânsito na Terceira Ponte fez muitos motoristas ficarem ser ter como sair do lugar Crédito: Fernando Madeira

Quase cinco horas depois, a Terceira Ponte foi liberada para o tráfego de veículos. A interdição deu um verdadeiro nó no trânsito da Grande Vitória, e foi solicitada pelo Corpo de Bombeiros e Polícia Militar para atendimento a uma ocorrência de tentativa de suicídio.

Segundo a Guarda Municipal de Vitória e a Rodosol, que administra a Terceira Ponte, as vias foram totalmente liberadas às 15 horas. A concessionária respondeu que o resgate teve sucesso.

REFLEXOS

Todos os acessos à Terceira Ponte apresentavam intensos pontos de retenção até às 15h40 porque os veículos precisavam sair da região para pegar outro caminho em direção a Vitória ou Vila Velha. As alternativas seriam a Segunda Ponte ou Cinco Pontes.

Por conta disso, o trânsito no Centro de Vitória esteve intenso, assim como na Segunda Ponte e Avenida Carlos Lindenberg. Na altura do Ibes, em Vila Velha, foi registrado um acidente mais cedo, complicando ainda mais o tráfego. Por volta das 13h20, ocorreu um acidente na descida da Segunda Ponte, já em Vila Velha.

Ainda na Segunda Ponte, o trânsito esteve engarrafado nos dois sentidos da via até às 16h30 devido ao volume de veículos, já que todo mundo teve que desviar da Terceira Ponte. As Cinco Pontes são outra alternativa para os motoristas. A região de São Torquato, que dá acesso direto às Cinco Pontes, também apresentou pontos de lentidão até às 17h.

No Centro de Vitória, o trânsito ficou intenso na Jerônimo Monteiro. Por consequência disso, a Curva do Saldanha e Avenida Vitória apresentavam pontos de retenção até às 16h20, já que todo o fluxo de veículos seguia para o Centro da Capital.

Já para o lado da Praia do Canto, Ponte de Camburi, Saturnino de Brito, Américo Buaiz e Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, o trânsito ficou retido até às 15h15 da tarde desta terça-feira (12).

A interdição da Terceira Ponte foi solicitada pelo Corpo de Bombeiros e Polícia Militar para atendimento a uma ocorrência de tentativa de suicídio. Ambulâncias do Samu e da Rodosol também estiveram na ponte para dar apoio ao resgate.

De acordo com a Rodosol, que administra a ponte, o trânsito seguia no "sistema de gates". Portões localizados ao longo da Terceira Ponte foram abertos para que os carros fizessem o retorno e voltassem para Vila Velha ou Vitória.