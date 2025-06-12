Tesouros Capixabas: balé do beija-flor faz história no Espírito Santo

Pequeno no tamanho, mas exuberante em beleza, o beija-flor tem tudo a ver com o Espírito Santo. A conexão é tanta que ele se tornou um símbolo capixaba. Santa Teresa, na Região Serrana, é oficialmente a casa dos beija-flores no Estado. E quem visita a cidade entende a grandeza da ave, que não chega a ter mais que 15 centímetros. No Museu de Biologia Professor Mello Leitão, situado na cidade, estão reunidos estudos do ecologista Augusto Ruschi, considerado pai da espécie pelo trabalho de referência nos estudos sobre os colibris. Ouça mais um episódio da série especial "Tesouros Capixabas", com Alberto Borem e Vitor Jubini.
