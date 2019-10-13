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Bicanga

Tartarugas são encontradas mortas em praia da Serra

Moradores de Bicanga encontraram 14 tartarugas mortas e três vivas

Publicado em 13 de Outubro de 2019 às 14:03

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

13 out 2019 às 14:03
Tartarugas mortas na praia da Serra Crédito: Marcos Poncitonio
Catorze tartarugas foram encontradas mortas e três vivas em uma praia na Serra, na manhã deste domingo (13). Os animais estavam presos em uma rede de pesca em Bicanga, em frente ao córrego que faz divisa entre o balneário e Carapebus.
Tartarugas são encontradas mortas em praia da Serra
O operador de logística Marcos Poncidonio contou que quando chegou à praia, por volta das 7 horas, viu a primeira tartaruga morta. Ao caminhar perto das pedras, avistou os animais.
Tartarugas encontradas mortas na Serra Crédito: Marcos Poncidonio
“Todas estavam presas em uma rede que tinha cerca de 200 metros. Um casal que também estava caminhando me ajudou a salvar três. Como não sabia (que a tartaruga viva deveria ser levada para monitoramento antes de ser solta), uma delas soltei no mar”, contou.
Ele ligou para Petrobras, que foi até o local atender a ocorrência. Uma equipe do CTA Serviços em Meio Ambiente, que presta serviço para a estatal, foi até o local para recolher os animais que estavam na areia da praia.
O coordenador de projetos do CTA, Wilson Meirelles, explicou que as tartarugas foram levadas para o Instituto de Pesquisa e Reabilitação e Animais Marinhos (Ipram), em Cariacica. Elas serão analisadas por uma equipe especializada. Os animais mortos serão estudados para confirmar a causa da morte. Já os que foram salvos serão devolvidos ao mar.
Para explorar petróleo, a Petrobras tem como condicionante o monitoramento das praias. “Os moradores retiraram a rede com as tartarugas e a colocaram na areia da praia. Por conta disso, fomos acionados para fazer o recolhimento”, disse Meirelles.

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