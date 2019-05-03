Aviso no portão: "Não haverá atendimento no setor pediátrico" Crédito: Internauta | Gazeta Online

A sexta-feira foi mais um dia difícil para quem precisa de atendimento de saúde em Cariacica, principalmente mães e crianças que foram ao PA do Trevo de Alto Lage em busca de atendimento pediátrico. A porta do atendimento estava fechada. Isso porque cinco pediatras pediram demissão nos últimos 15 dias. Segundo o Sindicato dos Médicos do Espírito Santo, eles alegam falta de condições de trabalho.

Um aviso fixado no portão alerta que não haverá atendimento no plantão diurno, nesta sexta-feira, de 7h até 19h.

Mas quem já estava no local desde cedo esperando por um atendimento para as crianças, e não teve nenhuma justificativa sobre o fechamento, acabou se revoltando.

Your browser does not support the audio element. Sem pediatras, PA infantil de Cariacica amanhece fechado nesta sexta

Com os dois filhos doentes, de 8 e 3 anos, com febre, dor de cabeça e diarreia, a dona de casa Vancléia Araújo fez um apelo emocionado por atendimento na unidade. "Eu sou mãe e sei o que eles estão passando. Dói em mim também. Cadê o prefeito que não olha pela gente que é mãe. A gente é ser humano, mas estamos sendo tratados como se fossemos um cachorro", desabafou.

Uma outra dessas mães é Sandra Sousa, que estava com o filho de 1 ano e 11 meses com infecção no ouvido.

"Tem criança aqui com febre, tem criança aqui que está vomitando. E a gente vai ficar na mão? Estou só com o dinheiro da passagem e o lanche da criança, como fica?", questionou.

A também dona de casa Tamires Martins, com a filha de 1 anos no PA, se revoltou com a falta de atendimento. "Ela está com febre e vômito desde quarta-feira. Estou sem dormir há dois dias. Isso é revoltante", disse.

PREFEITURA

A secretária municipal de Saúde, Elizabeth Albuquerque disse que foram convocados 29 pediatras para atender no PA do Trevo. No entanto, os profissionais têm até dia 7 de maio para entregarem a documentação para efetivar a contratação e por isso ela não pode dizer quando o atendimento será normalizado. A orientação da secretaria municipal de Saúde é para que os pais procurem os PAs de Bela Vista e Nova Rosa da Penha.

"Aquelas crianças que de fato precisam de uma avaliação médica, que procurem outros serviços de urgência que podem ser atendidos. Esperamos conseguirmos colocar profissionais para colocar aqui", afirmou.

No final da manhã, a prefeitura começou a disponibilizar carros para levar as crianças para outras unidades de saúde.

Pais reclamam sobre falta de atendimento no PA de Alto Lage em Cariacica Crédito: Vitor Jubini