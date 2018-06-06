Seguro DPVAT: mais de 180 tentativas de fraude no Estado em 2017

O Espírito Santo teve mais de 180 tentativas de fraude do seguro DPVAT no ano passado. Considerando o valor máximo pago aos segurados em casos de invalidez permanente ou morte, o prejuízo poderia ser de cerca de R$ 250 mil caso as tentativas não fossem descobertas a tempo.

Your browser does not support the audio element. Seguro DPVAT, mas de 180 tentativas de fraude no Estado em 2017

De acordo com Mariza Trancho, que é superintendente de prevenção e combate a fraude da Seguradora Líder, responsável pela administração do seguro DPVAT em todo o Brasil, o Espírito Santo possui um dos índices mais baixos do país em relação a fraudes.

A superintendente explica como é feita a verificação das tentativas de golpe. “Nós identificamos que algumas cidades têm maior probabilidade de fraudes e também boletins médicos de alguns hospitais. Se vem de um hospital 'x', já temos uma característica de fraude. Então, quando aparece um sinistro desse lugar nós já derivamos para uma análise manual para fazer a averiguação.”

Em 2017, a Seguradora Líder identificou um total de 186 tentativas de fraude no seguro DPVAT no Espírito Santo. Neste ano, os pedidos fraudulentos somam 35 no Estado até maio. Como os casos foram identificados com antecedência, nenhum valor foi pago aos fraudadores.

Com o aperfeiçoamento das análises dos pedidos, foram constatados 17.550 tentativas de fraudes em todo o país em 2017. No total, estima-se que cerca de R$ 223 milhões não foram pagos aos criminosos que tentaram aplicar o golpe.