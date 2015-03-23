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CRISE HÍDRICA

Seca no ES: choveu apenas 30% do esperado para o início de 2015

Na capital Vitória choveu 110mm até então em 2015, quando a média do período é de 370mm

Publicado em 23 de Março de 2015 às 15:26

Publicado em 

23 mar 2015 às 15:26
O longo período de estiagem por qual o Espírito Santo tem passado desde o início do ano tem se refletido nos números. Entre 1º de janeiro e 22 de março de 2015, choveu apenas 30% do esperado para todo o Estado, segundo dados do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). Na capital Vitória, por exemplo, choveu 110mm nesse período, quando a média histórica é de 370mm.
Seca no ES: choveu apenas 30% do esperado para o início de 2015
De acordo com o chefe da meteorologia do Incaper, José Geraldo Ferreira da Silva, o mês de março, que costuma ser bastante chuvoso, não atingiu as expectativas.
“Deixa um pouco de preocupação. Por exemplo, em Vitória choveu no ano 110mm quando a média é 370mm, menos de um terço. Em Alegre, no Sul, choveu 151mm no mesmo período, mas a média era 470mm. Em Alfredo chaves foi 147mm, quando a média é 430mm. Só usando essas cidades como exemplo dá para ver que choveu pouco. E era para ser um período chuvoso. Ou seja, nosso período chuvoso ficou muito aquém da média”, contou à Rádio CBN Vitória.
Como a chuva não veio como esperado, José Geraldo acredita que os problemas relacionados à seca podem continuar por todo o ano no Estado, já que os rios seguem ser ser abastecidos como deveriam.
“Nosso lençol freático não foi abastecido a contento, os níveis dos rios estão muito baixos. A não ser que chova muito no mês de abril, vamos continuar tendo dificuldades”, afirmou.
Apesar de a semana ter começado com pancadas de chuva na Grande Vitória, somente um volume muito alto de chuva no final de março e no mês de abril poderia amenizar a situação. A orientação do Incaper é que, enquanto os níveis de chuva não são normalizados, a população siga com economia de água, principalmente nas cidades abastecidas pelos rios Jucu, Santa Maria da Vitória e Benevente.

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