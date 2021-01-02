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ESPÍRITO SANTO

Se União falhar, compraremos vacinas para todo o povo, diz secretário

Publicado em 02 de Janeiro de 2021 às 13:51

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

02 jan 2021 às 13:51
 
Covid-19
 
É o que afirma Nésio Fernandes em suas redes sociais; nesta semana, o governo sancionou lei que autoriza o Estado a comprar vacinas sem o registro da Anvisa
 

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